Gabriel Casagrande conquista título da Stock em Interlagos

A Stock Car tem um campeão inédito em 2021, o 19º da sua história. Gabriel Casagrande conquistou o título da temporada na Super Final em Interlagos, neste domingo (12) ao ficar em 3º na corrida 1 e na segunda prova do dia.

Daniel Serra, o único que tinha chances de tirar o título de Casagrande, até conseguiu levar a decisão para corrida 2, ao ficar em 2º na primeira prova, mas não conseguiu repetir o desempenho na segunda corrida do dia e viu o rival levar o troféu para casa.

Aos 26 anos e em sua oitava temporada na categoria, Casagrande fez um ano consistente com duas vitórias, duas poles, duas vezes em segundo lugar e dez vezes no terceiro lugar do pódio. A estratégia de estar sempre pontuando, mesmo que nem sempre com vitórias, fez a diferença no final do campeonato para ter uma base consistente e uma vantagem de 27 pontos antes da última corrida.

O título do piloto da equipe A. Mattheis Vogel quebra a hegemonia da Eurofarma RC, do histórico Rosinei Campos, o Meinha, que venceu os últimos quatro campeonatos, com o tricampeonato de Serra em 2017, 2018 e 2019, e o título de Ricardo Maurício em 2020.

Após conquistar a pole position neste sábado, 11, o piloto poderia vencer o campeonato na corrida 1, caso ficasse à frente de Serra, mas o tricampeão não vendeu barato e conseguiu a segunda colocação da prova, ultrapassando o piloto nos boxes. A vitória da corrida 1 ficou com Thiago Camilo, que estava na briga pelo troféu até sábado, quando não conseguiu a pole e saiu da disputa.

Na segunda corrida, o novo campeão fez mais uma corrida segura, não se colocando em perigo e ainda fechando na frente de Serra, que ficou em 4º, e com o vice-campeonato. Ricardo Maurício venceu a corrida 2 com Ricardo Zonta em segundo, completando o pódio junto com o campeão.