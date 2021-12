Grêmio lança carta aberta ao torcedor após rebaixamento para a série B

o Grêmio foi rebaixado para a Série B Mesmo após a vitória no jogo contra o Atlético Mineiro, por 4 a 3,do Campeonato Brasileiro. Para escapar do rebaixamento, o time dependia da derrota do Bahia e Juventude. Mas, a vitória do time da serra gaúcha impediu a permanência do tricolor na série A, diante de 33 mil torcedores que compareceram na Arena nesta quarta-feira (9) à noite.

Após a queda para a segunda divisão, o Tricolor gaúcho compartilhou em seu site oficial uma carta aberta aos torcedores, na qual reflete que a "obrigação é pedir desculpas". Este é o terceiro rebaixamento na história do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que também caiu em 1991 e 2004.

Leia a carta na íntegra:

O momento é de dor para cada um dos mais de 10 milhões de gremistas espalhados pelo Rio Grande e pelo mundo. Dor e indignação — sentimentos mais do que legítimos e que precisam ser ouvidos e respeitados.

Nossa obrigação é pedir desculpas, reconhecer os erros e trabalhar com humildade e energia para corrigir os rumos e enfrentar os desafios que 2022 nos impõe. Temos plena consciência do que nos aguarda. Tenham certeza de que todas as medidas serão adotadas, sem exceção.

No mesmo peito em que hoje bate a dor deste momento, também bate a paixão e o amor que nos moveram em todos os 118 anos de nossa história — das grandes e consagradoras conquistas aos episódios de bravura e superação inacreditáveis.

Que ninguém ouse duvidar de nossa grandeza. Mas não será pela camisa pesada, pelas taças no armário ou pelo tamanho de nosso clube que retornaremos ao lugar que nossa história exige. O Grêmio voltará pelo trabalho sério — com os pés no chão e fazendo o que precisa ser feito —, por uma profunda reformulação e pela força desta nação que nunca deixa de apoiar.

Não há caminho fácil para o tricolor, nossa trajetória está aí para comprovar. Mas é justamente na dificuldade que mostramos o que é o Grêmio — nossa coragem, nossa raça, nossa irresignação, nossa essência.

E não será diferente agora. Mais do que nunca, precisamos lutar. Mais do que nunca, precisamos estar juntos. Mais do que nunca, precisamos de cada associado, de cada torcedor. Mais do que nunca, somos Grêmio.