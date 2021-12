Inter perde para o Bragantino e disputará a Sul-Americana em 2022

O Inter perdeu por 1 a 0 para o Bragantino nesta quinta-feira, em duelo válido pela última rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Colorado terminou o campeonato na 12ª posição, com 48 pontos, e voltará a disputar a Copa Sul-Americana em 2022, competição que foi campeão em 2008 e não participava desde 2014. O confronto diante dos paulistas foi possivelmente o último de Diego Aguirre no comando técnico do Inter – ele deve ser anunciado como novo técnico da seleção do Uruguai.

Com uma linha defensiva de três zagueiros, o novo esquema colorado em nada ajudou o time e os primeiros 45 minutos foram de total domínio dos paulistas. O Inter só foi finalizar aos 25 minutos, com Yuri Alberto de fora da área. Enquanto isso, os donos da casa empilharam chances de gol – foram 12 no total, três delas em direção ao gol de Lomba. Na melhor oportunidade, o goleiro colorado defendeu uma cabeça à queima-roupa de Ytalo e, no rebote, o meia Ramires acertou o travessão.

Aguirre promoveu duas mudanças no time que voltou do intervalo. Mauricio e Johnny entraram nos lugares de Saravia e Dourado, e a formação voltou ao 4-2-3-1 costumeiramente usado pelo treinador. Ainda assim, as modificações em nada mudaram o andamento do jogo e o Bragantino seguiu superior durante o segundo tempo.

O resultado preliminar de 0 a 0 tirava o clube paulista da zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores e os donos da casa buscavam a todo custo abrir o placar, até que aos 47, já nos acréscimos, Artur recebeu na entrada da área colorada e acertou o ângulo direito de Marcelo Lomba. O gol classificou o Bragantino para a fase de grupos e nada mudou para o Inter, que já se contentava com uma vaga na Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan (Bruninho), Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom Silva, Praxedes (Helinho), Eric Ramires (Hurtado), Artur e Ytalo (Alerrandro); Cuello (Bruno Tubarão). Técnico: Mauricio Barbieri.

Inter

Marcelo Lomba; Renzo Saravia (Maurício), Gabriel Mercado (Heitor), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Rodrigo Dourado (Johnny), Edenilson, Carlos Palacios e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)