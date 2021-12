Grêmio é rebaixado para a Série B do Brasileirão

O Grêmio foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter vencido o Atlético-MG por 4 a 3 com o apoio de 33 mil torcedores na Arena nesta quarta-feira (9) à noite, o Tricolor dependia de dois resultados paralelos.

O Fortaleza até ajudou e venceu o Bahia por 2 a 1, mas a vitória do Juventude sobre o Corinthians no estádio Alfredo Jaconi por 1 a 0 manteve o Grêmio na zona do rebaixamento na última rodada do Brasileirão. Assim, o clube vai disputar a Série B em 2022.

É o terceiro rebaixamento do Grêmio para a Segunda Divisão em sua história. Os outros ocorreram em 1991 e 2004.

O drama se arrastou até se consumar: foram mais de seis meses na zona de rebaixamento. O Grêmio perdeu 19 partidas em todo Brasileirão. Um turno inteiro de derrotas. Com um superávit financeiro, comemorado pela direção, e um qualificado elenco, o Tricolor contrariou todas as expectativas e disputará a Série B em 2022.

Após a saída de Renato Portaluppi, passaram pela casamata Tiago Nunes, Luiz Felipe Scolari e, por último, Vagner Mancini. Em meio a esses três nomes, o interino Thiago Gomes ainda comandou alguns jogos na campanha que marcou a pior campanha gremista em sua história.

O sentimento que fica é porque o time não apresentou as atuações desta reta final mais cedo. O primeiro tempo diante do time reserva foi primoroso. Uma defesa compacta e um ataque pressionando em cima, o tempo todo. E foi assim que os donos da casa abriram o placar logo aos cinco minutos: Douglas Costa rolou para Rafinha, que cruzou na medida para Diego Souza cabecear para o fundo das redes.

Avassalador, aos 10, Douglas Costa tocou para Diego Souza, que cruzou para Campaz marcar o segundo e a Arena explodir em festa. E, aos 19, o Tricolor fez o terceiro: Diego Souza cobrou falta com perfeição, a bola passou pela barreira, e parou no fundo do gol.

Só que no Ceará, o Bahia abriu o marcador, a Arena silenciou e o time sentiu dentro de campo e o Galo descontou. Aos 25, Rafinha falhou, Dodô ficou com a bola e acertou um belo chute, encobrindo Gabriel. O gol ligou o Atlético, que fez mais um aos 34: Lucas Silva perdeu a bola para Calebe, que rolou para Vargas chutar entre as pernas de Gabriel.

O Grêmio voltou motivado para a etapa final, já que o Fortaleza empatou o duelo com o Bahia.

A segunda etapa iniciou bastante equilibrada, no entanto, na primeira chegada efetiva, aos 13, Ferreirinha fez um ótimo lançamento até Douglas Cota. O camisa 10, muito vaiado antes da bola rolar, deu um toque por cima de Rafael e marcou o quarto.

A virada do Fortaleza reascendeu a torcida na Arena, mas um gol do Juventude, em Caxias do Sul, foi um banho de água fria no torcedor, que ainda viu Borja, aos 40, desperdiçar uma penalidade, chutando por cima. E, aos 45, Hyoran fez o terceiro, em uma bela cobrança de falta. O apito final decretou o fim de seis meses de agonia, de um time que amargurou 37 rodadas na zona de rebaixamento.

Grêmio 4 Gabriel Grando; Rafinha, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Douglas Costa, Campaz (Jhonata Robert) e Ferreira; Diego Souza (Borja). Técnico: Vagner Mancini.

Atlético-MG 3 Rafael; Guga, Nathan Silva, Micael e Dodô; Tchê Tchê (Neto), Calebe (Franco), Borrero (Hyoran); Savarino (Sávio), Sasha (Felipe Felício) e Eduardo Vargas. Técnico: Cuca.

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP).