A última chance para o Grêmio seguir na Série A do Brasileirão

O que menos o Grêmio precisava às vésperas da rodada que pode definir o terceiro rebaixamento na história do clube era de uma crise. E foi isso que Douglas Costa construiu. Após ter um pedido negado para ser liberado para uma nova festa de casamento, o camisa 10 foi em suas redes sociais e apagou todas suas fotos relacionadas ao Tricolor. Lembrando que no meio da temporada o jogador ganhou 10 dias para a realização de uma cerimônia no Caribe.

Como a previsão do Campeonato Brasileiro era encerrar no dia 5 de dezembro, Douglas Costa marcou a festa adiada por causa da pandemia para esta semana. Só que o vice de futebol gremista, Dênis Abrahão disse não ao atleta, e a crise foi instalada. O foco no Humaitá está na manutenção do clube na Série A. E para isso, o grupo de Vagner Mancini recebe o campeão Atlético-MG, às 21h30min desta quinta-feira (9), na Arena.

Além de superar a equipe de Cuca, o Grêmio precisa de dois resultados paralelos. Em Caxias do Sul, o Juventude não pode vencer o Corinthians e, no Ceará, o Bahia não pode pontuar diante do Fortaleza. Com essa combinação, o Tricolor se mantém na Série A, mesmo estando a 37 rodadas no Z-4 e tendo perdido 19 jogos na competição.

Só que Mancini não poderá contar com a sua dupla de zaga titular. Geromel e Kannemann estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e Rodrigues e Ruan serão os titulares. Nesta quarta-feira, o defensor argentino passou por um procedimento no quadril e deve voltar aos gramados apenas em março. Apesar de todo desconforto, Douglas Costa foi relacionado, mas não tem presença garantida entre os titulares.

Mesmo com Cortez ficando à disposição, Diogo Barbosa será mantido no time. O Tricolor deve ir a campo para o jogo mais importante do ano com Gabriel Grando; Rafinha, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Jhonata Robert (Douglas Costa), Campaz e Ferreira; Diego Souza. E para manter a equipe na Série A, a previsão é de uma Arena lotada, exceto a arquibancada Norte, interditada pelo STJD. A procura pelos ingressos foi intensa nesta quarta-feira, além do sócio ter acesso livre.