Veja como comprar ingressos para Grêmio x Atlético-MG, nesta quinta-feira (9), na Arena

E para que o Grêmio faça sua parte em casa, a direção do Grêmio chegou a um acordo com a Arena Porto-Alegrense e os sócios terão acesso liberado ao estádio. Além disso, os valores dos ingressos estão mais acessíveis. Os associados precisam confirmar sua presença no site arenapoa.com.br, seguindo o cronograma de ondas.

Para o público em geral, as entradas custam entre R$ 20,00 e R$ 90,00 (cadeira Gold). A venda começa às 11h desta quarta-feira (8). Será aceito apenas um ingresso por CPF.

Não será necessária a realização de check-in, desta forma, todos os sócios que possuírem assento ou lugar na Arquibancada Norte e que estiverem com suas contribuições mensais em dia poderão acessar o estádio utilizando os seus cartões de acesso. Todos os sócios Arquibancada Norte, interditada pela Justiça, serão realocados para o setor Superior Norte, com acesso exclusivo com a carteirinha de sócio pelos portões R e V.

Embora a probabilidade de queda seja de 97,5%, de acordo com o departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ainda há esperança. A vitória gremista sobre o Atlético-MG, às 21h30min desta quinta-feira (9), é obrigação. Além de superar o campeão brasileiro, o time de Vagner Mancini depende que Bahia e Juventude percam seus jogos.

O tricolor baiano vai até o Ceará para enfrentar o Fortaleza. Já o time da Serra gaúcha recebe o Corinthians. Em comum, os adversários dos inimigos do Grêmio já estão com a vaga direta para a Libertadores garantida e não tem muito o que buscar no Brasileirão. A não ser uma maior premiação.