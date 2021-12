O que o Grêmio precisa para seguir na Série A do Brasileirão

As cartas estão na mesa e o Grêmio sabe de cor o que precisa nesta quinta-feira (9) para não cair para a segunda divisão pela terceira vez em sua história. Após os resultados do fechamento da 37ª rodada, o Tricolor chega vivo, mas dependendo de dois resultados para se manter na elite do futebol nacional. Além disso, tem uma parada nada fácil na Arena: o campeão Atlético-MG será o adversário no último jogo de 2021. Todos os confrontos da 38ª rodada começam às 21h30min.

Mesmo que a probabilidade de queda seja de 97,5%, de acordo com o departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ainda há esperança. A vitória gremista sobre os mineiros é obrigação. Além de superar o campeão brasileiro, o time de Vagner Mancini depende que Bahia e Juventude percam seus jogos.

O tricolor baiano vai até o Ceará, onde enfrenta o Fortaleza. Já o time da serra gaúcha recebe o Corinthians. Em comum, os adversários dos inimigos do Grêmio já estão com a vaga direta para a Libertadores garantida e não tem muito o que buscar no Brasileirão, a não ser uma maior premiação.

A certeza que os resultados da penúltima rodada deixaram é que um time gaúcho será rebaixado. Os dois não conseguem escapar da queda juntos. O Juventude, além de vencer o confronto com o Timão, precisa que o Bahia não vença no Nordeste ou, pelo menos, tenha um resultado pior que o seu. Uma vitória em Caxias do Sul, somada a um empate no Ceará, salvam a equipe de Jair Ventura.

os sócios terão acesso liberado. Além disso, os valores dos ingressos estão mais baratos para quem não é sócio. E para que o Grêmio faça sua parte em casa, a direção chegou a um acordo com a Arena Porto-Alegrense:

Os associados precisam confirmar sua presença no site arenapoa.com.br, seguindo o cronograma de ondas. Para o público em geral, as entradas custam entre R$ 20,00 e R$ 90,00 (cadeira Gold). A venda começa às 11h desta quarta-feira.

Dentro de campo, Mancini começou a preparar a equipe nesta terça-feira (7). Ele não poderá contar com a dupla de zaga titular, formada por Geromel e Kannemann. Com isso, Rodrigues e Ruan serão os responsáveis pelo setor defensivo. Por outro lado, Douglas Costa está de volta, após cumprir suspensão no empate em 1 a 1 com o Corinthians. O treino desta quarta-feira será o último antes do duelo decisivo.