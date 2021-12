Juventude perde para o São Paulo e mantém Grêmio vivo pela Série A

O Grêmio ainda segue respirando contra o rebaixamento para a segunda divisão nacional. Na noite desta segunda-feira (6), o Juventude foi até à capital paulista e acabou derrotado pelo São Paulo por 3 a 1, no estádio Morumbi. Com isso, o tricolor gaúcho chega com chances de escapar da Série B caso vença o Atlético-MG, na Arena, e o Bahia e o Juventude não somem nenhum ponto na 38ª rodada.

O tricolor baiano visita o Fortaleza, enquanto que o time da Serra gaúcha recebe o Corinthians. Todas as partidas da última rodada serão disputadas nesta quinta-feira, às 21h30min. Com os resultados do encerramento desta 37ª rodada é certo que um time gaúcho será rebaixado após o fechamento do campeonato na quinta-feira (9). Para o Juventude seguir na elite do futebol nacional, os comandados de Jair Ventura precisam fazer um resultado melhor que o Bahia.