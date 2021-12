Inter perde para o Atlético-GO e se despede da torcida sob vaias

Nem mesmo a presença de D'Alessandro nos camarotes do Beira-Rio empolgou o time dentro de campo. A despedida do Inter diante do seu torcedor foi vexatória. Nesta segunda-feira (6), um time bagunçado, cheio de falhas e desorganizado taticamente foi derrotado pelo Atlético-GO por 2 a 1. O resultado, pela penúltima rodada do Brasileirão, deixa o Colorado praticamente sem vaga na Libertadores e terá que se contentar com a Sul-Americana. O placar derrubou a equipe para o 12º lugar, com 48 pontos. Na quinta-feira, o adversário será o Bragantino, em São Paulo, no encerramento da competição.

O primeiro tempo foi extremamente movimentado no Beira-Rio. O Colorado começou perdendo um gol inacreditável. Aos 16 minutos, Moisés fez ótimo cruzamento para Yuri Alberto bater de primeira, mandando para fora. Depois deste lance, Marcelo Lomba salvou duas vezes o Colorado. Quatro minutos depois, Marlon Freitas lançou Rickson, que chegou batendo, mas o camisa 12 salvou. No minuto seguinte, após escanteio, Montenegro cabeceou e Lomba se esticou todo para mais uma grande defesa.

E depois de se livrar duas vezes de sofrer o gol, o Inter abriu o marcador. Aos 32, Moisés cruzou da esquerda, a bola passou por Edenilson, pelo defensor do Atlético-GO, mas chegou até Yuri Alberto, que empurrou de peito para o fundo das redes.

Só que após marcar o gol, o time de Diego Aguirre parou de jogar e os goianos cresceram na reta final do primeiro tempo e viraram a partida. Aos 44, Baralhas avançou pela intermediária e acertou um chute no ângulo, marcando um belo gol no Beira-Rio. E, nos acréscimos, dois minutos depois, Arnaldo entrou livre na área e cruzou para Janderson virar o jogo.

Aguirre mudou o time no intervalo. Sacou Lindoso e mandou Palacios a campo. Precisando buscar o gol de empate, aos dois minutos, Patrick cruzou e Palacios subiu mais alto que a defesa e cabeceou, mas bola desviou na marcação e saiu. O Atlético esperava um erro para contra-atacar. Aos 17, o zagueiro Oliveira avançou com a bola, invadiu a área e chutou cruzado, mas para fora.

Mesmo com mais posse bola e uma pressão desgovernada, o Inter não conseguiu romper a linha defensiva goiana, que quase marcou mais um aos 31: Willian Maranhão invadiu a área pela direita, deixou Saravia no chão e chutou forte. Só que Bruno Méndez aparece na frente do volante atleticano e bloqueou a finalização. Sem forças e sem a mínima organização tática, restou ao time colorado computar mais uma derrota no Brasileiro e se despedir do torcedor sob uma forte vaia.

Inter 1 Marcelo Lomba; Saravia (Matheus Cadorini), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Lindoso (Palacios), Edenilson, Taison e Patrick (Maurício); Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Atlético-GO 2 Fernando Miguel; Dudu (Arnaldo), Oliveira, Éder e Arthur Henrique (Wanderson); Willian Maranhão, Marlon Freitas (Matheus Barbosa), Baralhas, Rickson (Cariús) e Janderson (Ronald); Brian Montenegro. Técnico: Marcelo Cabo.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP).