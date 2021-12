A matemática do milagre gremista para escapar da Série B

A situação que já seria bastante complicada com uma vitória sobre o Corinthians na tarde deste domingo (5) tornou-se praticamente definitiva com o. O Grêmio precisa de um milagre para escapar do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2022. Os torcedores gremistas que ainda acreditam na permanência do time na Série A, porém, se apegam em uma conhecida máxima popular para seguir sonhando: milagres acontecem.