Por vaga na Libertadores, Inter libera sócio contra o Atlético-GO

Após uma sequência de tropeços nesta reta final do Campeonato Brasileiro, o Inter tem ameaçada sua participação na Libertadores do próximo ano. Com os resultados da terça-feira (30), o Colorado caiu para a 10ª colocação e, hoje, não estaria nem na fase preliminar do torneio continental. Para se garantir na pré-Libertadores, o Inter precisa vencer o Atlético-GO, na segunda-feira (6), em casa, e ainda superar o Red Bull Bragantino, em São Paulo, no fechamento da competição, dia 9. Talvez um empate, somado a resultados paralelos, dê a vaga ao Colorado.

Pensando no triunfo no Beira-Rio contra os goianos, a direção liberou a entrada do associado apenas mediante o check-in. Este será o último jogo do clube diante da sua torcida. O sócio que deseja garantir seu lugar no estádio precisa ficar atento, já que 75 mil torcedores se encaixam nas modalidades que terão acesso livre ao Gigante. O serviço de check-in já está liberado para o associado.

Dentro de campo, o técnico Diego Aguirre segue preparando o time que enfrentará o Atlético-GO. A tendência é de que Rodrigo Lindoso não se recupere a tempo da lesão muscular e siga de fora. Com isso, Johnny deve formar dupla com Rodrigo Dourado, que volta à equipe após cumprir suspensão.

Nesta quarta-feira (1º), O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o meia Patrick e o lateral-esquerdo Cortez pela briga no final do clássico Grenal, pela 30ª rodada do Brasileirão. O julgamento ocorre nesta sexta-feira e os atletas podem ser suspensos por até 10 partidas.