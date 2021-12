Com chances remotas de não cair, Grêmio recebe o São Paulo nesta quinta-feira

Se a missão já era difícil, a vitória do Juventude sobre o Red Bull Bragantino tornou a situação do Grêmio ainda pior na luta contra o rebaixamento à Série B. De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de queda é de 98%. Para seguir lutando contra os números, nesta quinta-feira (2), o tricolor gaúcho recebe o São Paulo, às 20h, na Arena.

A novidade será a presença de público, exceto o setor Norte, que está interditado, já que os invasores no jogo diante do Palmeiras partiram da parte destinada às torcidas organizadas. Aliás, nesta quarta-feira, sete torcedores gremistas foram presos em uma operação da Polícia Civil. Eles estavam envolvidos nos atos de vandalismo no estacionamento da Arena, na derrota para o Palmeiras, no dia 31 de outubro. Nos celulares apreendidos foi encontrado um plano para um novo ato no jogo desta quinta-feira.

Dentro de campo, o técnico Vagner Mancini terá que improvisar na escalação. Sem contar com Vanderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Rafinha, punido por um jogo pelo STJD, o volante Mateus Sarará deve ser o escolhido. O jurídico até tentou um efeito suspensivo para Rafinha, mas o tribunal não concedeu. Para a lateral-esquerda, Diogo Barbosa entra na vaga de Cortez, também suspenso pelo terceiro amarelo.

O restante do time não deve ter muitas alterações do que vem atuando. A dúvida é quanto ao aproveitamento de Jhonata Robert, que volta após cumprir suspensão pela expulsão contra o Flamengo. O provável Grêmio tem Gabriel Grando; Sarará, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

Caso não vença o São Paulo, o Tricolor pode ser rebaixado já nesta quinta-feira. Para que isso ocorra, o Bahia precisa vencer o líder Atlético-MG, às 18h, em Salvador, e o Athletico-PR, que joga na sexta com o Cuiabá, apenas pontuar. Para evitar a queda, o Grêmio precisará vencer o Corinthians, fora, e o Galo, em casa, além de torcer por resultados paralelos favoráveis.