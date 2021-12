Sem lateral-direito, Mancini terá que improvisar Grêmio diante do São Paulo

Após a segunda-feira (29) de dispensas e julgamento para o Grêmio , nesta terça-feira, o técnico Vagner Mancini começou a preparar o time que encara o São Paulo, nesta quinta-feira (2), às 20h, na Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão. Sem Vanderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Rafinha, punido com um jogo pelo STJD, Mancini terá que improvisar na lateral-direita.

Alguns jogadores já atuaram na posição. É o caso dos zagueiros Rodrigues e Ruan. Os volantes Matheus Sarará e Villsanti também já jogaram improvisados na lateral. Uma quarta opção para Mancini é o polivalente Alisson. Já para a lateral-esquerda, com a ausência de Cortez, outro suspenso pelo terceiro amarelo, Diogo Barbosa deve ser o escolhido.

O restante do time não deve ser muito diferente do que atuou na derrota para o Bahia por 3 a 1, em Salvador, em jogo antecipado da 36ª rodada. A única dúvida é sobre o aproveitamento de Jhonata Robert, que cumpriu suspensão depois de ser expulso no duelo com o Flamengo.

Para manter o grupo ainda mais focado na difícil missão de se manter na Série A, a direção antecipou a concentração, e os jogadores já estão no hotel em que o time normalmente concentra, na Zona Norte da Capital.

Para contar com o apoio do torcedor gremista na Arena, o clube aguarda um despacho que oficialize a anulação da proibição do Grêmio de mandar jogos sem a presença de público.

Na segunda-feira, em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da CBF, ficou definido o fechamento do setor Norte por 10 jogos, sendo três já cumpridos, além da cobrança de uma multa de R$ 100 mil. Tudo isso pela invasão de gramado e pelo quebra-quebra provocado por um grupo de torcedores após o jogo com o Palmeiras. Enquanto não tem a autorização oficializada, a direção não libera a venda de ingressos para o duelo com o tricolor paulista.