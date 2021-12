Direção do Inter foca em reforços e comissão técnica para 2022

Há algumas semanas, a direção do Inter já vem pensando no plantel para a temporada 2022. Com a forte tendência de que Diego Aguirre não comande o time no próximo ano, o departamento de futebol também está analisando alguns nomes para liderar a equipe à beira do gramado. O desejo do presidente Alessandro Barcellos é claro: Eduardo Coudet.

Entretanto, o contrato do técnico com os espanhóis do Celta de Vigo vai até 2024 e o alto valor para romper este vínculo afasta o argentino de um retorno ao Beira-Rio. Outros dois nomes são cogitados nos bastidores: Roger Machado, atualmente sem clube, e o treinador revelação deste Brasileirão, Juan Pablo Vojvoda, comandante com ótima campanha no Fortaleza.

Mesmo que o treinador não esteja definido, alguns jogadores começam a ser sondados para formar o elenco para o ano que vem. O principal nome é Felipe Melo. O experiente volante de 38 anos é conhecido por sua liderança dentro e fora de campo, além do espírito vencedor. Com contrato encerrando com o Palmeiras no final deste mês, o atleta ainda não foi procurado para ampliar o vínculo.

Em entrevista ao globoesporte.com, Felipe disse que ainda aguarda uma definição do clube paulista, que acabou de conquistar o bicampeonato da Libertadores da América. Ele quer comemorar um pouco mais o título, antes de sentar com seu empresário para falar sobre o futuro, o que deve ocorrer na próxima semana. Além do Inter, confirmado pelo próprio jogador, o Fluminense também estaria interessado em contratá-lo.

Outro nome que começou a ser especulado no Inter segue o mesmo perfil de contratação adotado pela direção: jogadores jovens, vindos sem custos e com promessa de crescimento no clube. O volante Andrey, que disputou a Série B pelo Vasco já avisou que não seguirá no time carioca. O jogador de 23 anos chegou a São Januário com apenas seis anos e começou no futsal vascaíno. Ao todo, foram 155 jogos pelo clube.

Em relação a confirmações, o primeiro reforço para 2022 foi acertado nesta terça-feira (30). O atacante Matheus Cadorini, que estava emprestado pelo Audax-SP, foi adquirido em definitivo. O Colorado pagou R$ 1 milhão por 70% dos direitos do jogador de 19 anos.

Enquanto isso, Aguirre deu início à preparação do Colorado para o penúltimo jogo do Brasileirão. Na próxima segunda-feira (6), no estádio Beira-Rio, o time recebe o Atlético-GO. Ainda com chances de classificação à pré-Libertadores, a equipe precisa vencer os goianos e o Bragantino, no fechamento da competição, no dia 9 de dezembro, em Bragança Paulista.