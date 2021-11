Catar inaugura mais dois estádios da Copa e entra na reta final pelo último

Os sexto e sétimo - entre oito - estádios preparados pelo Catar para a Copa do Mundo de 2022 foram inaugurados nesta terça-feira (30). Pela primeira rodada da Copa Árabe, o Al Bayt e o 974 - também conhecido como Ras Abu Aboud - recebem jogos entre as seleções de Catar x Bahrein e Emirados Árabes x Síria.

O Al Bayt fica na cidade de Al Khor, a menos de 50 quilômetros da capital Doha, tem capacidade para 60 mil pessoas e será palco da abertura da Copa do Mundo no ano que vem. O design é inspirado nas tendas dos povos nômades da região na antiguidade e "bayt" quer dizer algo como casa, lar -por isso o planejamento para que fosse o lugar da estreia, da recepção aos torcedores.

Já o outro estádio que receberá seu primeiro jogo oficial é o 974, também chamado de Ras Abu Aboud. O número que dá nome ao local é o código telefônico do país e também o número de contêineres que fazem parte da sua estrutura. O estádio, a sete quilômetros do centro de Doha, será completamente desmontado depois da Copa do Mundo para que não haja um elefante branco no país. A promessa é que serão criadas instalações esportivas populares no Catar e fora com o material empregado.

O Al Bayt e o 974 se juntam aos já inaugurados Ahmed Bin Ali, Al Janoub, Education City, Estádio Internacional Khalifa (o primeiro estádio da história do país e único que já existia) e o mais recente Al Thumama.

Só um palco da Copa ainda não terá recebido futebol. É justamente o mais importante e maior, com capacidade para mais de 80 mil pessoas e que sediará a grande final de 2022. O Estádio Lusail ainda não tem data de inauguração - a ideia é que ocorra entre janeiro e março do ano que vem -, mas sua conclusão está muito bem encaminhada.

A Copa Árabe que recebe os primeiros jogos oficiais do Al Bayt e do 974 foi criada pela Fifa como evento-teste do Mundial e reúne 16 seleções da região entre esta terça-feira e o dia 18 de dezembro. O técnico da seleção brasileira Tite estará no Qatar para assistir a quatro partidas da competição entre os dias 10 e 11.