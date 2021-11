Às portas da Série B, direção do Grêmio afasta sete jogadores

A semana gremista começou agitada. Nesta segunda-feira (29), a direção, juntamente com o departamento de futebol, anunciou o afastamento de sete jogadores do atual elenco. Entre os atletas, Jean Pyerre é o nome que mais chamou atenção. Os outros atletas liberados são Paulo Miranda, Léo Gomes, Guilherme Guedes, Léo Pereira, Éverton Cardozo e Luiz Fernando. Com isso, o plantel será de 25 atletas nesta reta final.

De acordo com o vice de futebol, Dênis Abrahão, alguns jogadores pediram para sair de férias antes do prazo, dois foram dispensados por lesão e alguns não estão nos planos, seja para os três jogos que restam do Brasileirão ou, até mesmo, para a próxima temporada. Jean Pyerre é o atleta que mais ganhou holofotes na entrevista do dirigente gremista.

Abrahão disse que o ex-camisa 10 já havia sido afastado de três viagens, não se remobilizou, mas voltou a ser utilizado pelo técnico Vagner Mancini, inclusive entrando na segunda etapa da derrota para o Bahia, na última sexta-feira. "Jean Pyerre não está nos planos. Ele não entrega. Ele não está afim. Ele tem tudo para ser um craque, mas não consegue se firmar. Ele não dá sequência", contou o dirigente, que confirmou que o atleta tem propostas de Espanha, Alemanha e Inglaterra.

Questionado sobre a tomada de decisão pelo afastamento dos atletas faltando apenas três jogos, o vice de futebol foi enfático: "São três jogos. É matar ou morrer. Chega de angústia, de ansiedade. Agora, ou mata ou morre. Ou ganha, ou está fora. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora do Grêmio", disse.

Nesta segunda-feira, Mancini comandou o primeiro trabalho da semana, visando o duelo diante do São Paulo, quinta-feira, às 20h, na Arena. Ele não conta com Vanderson e Cortez, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Quem também está de fora é Rafinha. Ele foi punido com um jogo pelos xingamentos à arbitragem na partida contra o Palmeiras, mesmo sem estar relacionado. Por outro lado, Lucas Silva volta ao meio-campo.

Em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pelas invasões ao gramado e o quebra-quebra na Arena, após a derrota para o Palmeiras, foi interditada a arquibancada Norte do estádio por 10 jogos, sendo que três já foram cumpridos. Além disso, foi aplicada uma multa de R$ 100 mil. Os demais setores estão liberados e o Tricolor terá público nos jogos contra São Paulo e Atlético-MG.