Bahia x Grêmio: veja onde assistir, horário, escalações e arbitragem

torcer pelo seu time contra o Bahia As semelhanças com aquele dia 26 de novembro de 2005 são grandes: um jogo no Nordeste do País, valendo a presença do Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro e disputado no mesmo dia do ano. O torcedor gremista que sentar em frente à TV a partir das 19h desta sexta-feira (26) para acompanhar evai, inevitavelmente, lembrar daquele confronto contra o Náutico, que resultou no retorno do clube para a elite do futebol brasileiro, naquela que ficou conhecida como a Batalha dos Aflitos.

O desejo é o mesmo. Que o time obtenha uma vitória e que os 3 pontos deem uma injeção de esperança na luta contra o rebaixamento para a segunda divisão. Com 36 pontos, o time comandado por Vagner Mancini é o 18º colocado na classificação do Brasileirão.

Se vencer, o Grêmio chega aos 39 pontos e ultrapassa os baianos na tabela, ficando a um ponto do Juventude, o primeiro time fora do Z-4.

Para o duelo da noite desta sexta-feira, a equipe gaúcha terá várias mudanças em relação àquela que encarou e empatou com o Flamengo na terça-feira (23).

Destaque na equipe nas últimas rodadas, o volante Lucas Silva está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não joga. Em seu lugar, deve entrar o paraguaio Villasanti. Na frente, Jhonata Robert, expulso contra os cariocas, também está fora. Para o seu lugar, está mantida a dúvida. A tendência é de que Alisson comece jogando, mas, não se pode descartar a presença de Douglas Costa desde o início.

Na zaga, o retorno de Kannemann para fazer dupla com Geromel traz tranquilidade para o torcedor gremista, que viu Ruan falhar feio no segundo gol do Flamengo na Arena. No meio de campo, Campaz deve sair para a entrada de mais um jogador de marcação e Victor Bobsin é o ficha 1. Outra possível alteração é a entrada de Vanderson no lugar do desgastado Rafinha. No ataque, Diego Souza deve ser mantido, mas a sombra de Borja é forte.

Assim, o provável Grêmio a iniciar o duelo na Fonte Nova tem Gabriel Grando; Vanderson (Rafinha), Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Villasanti e Bobsin; Alisson (Douglas Costa), Ferreira e Diego Souza (Borja).

Do lado adversário, o Bahia também joga a vida. A seu favor, conta com a fanática torcida que deve lotar o estádio para incentivar o time treinado por Guto Ferreira.

Os donos da casa têm dois desfalques para o jogo. O lateral-esquerdo Juninho Capixaba, ex-Grêmio, está foram por suspensão. Na defesa, o zagueiro Luiz Otávio também deve ficar de fora, em razão de uma pancada na cabeça no último jogo. Em compensação, o artilheiro Gilberto está de volta no comando de ataque.

Desta forma, o Bahia deve ir à campo com Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Gustavo Henrique e Matheus Bahia; Patrick, Mugni e Daniel; Raí, Rossi e Gilberto.

Confira as informações da partida:

O quê: Bahia x Grêmio

Onde: Arena Fonte Nova.

Horário: 19h

Onde assistir: o Premiere, via pay-per-view, transmite ao vivo.

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ).