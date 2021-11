Grêmio encara o Bahia na Batalha da Fonte Nova

Quis o destino que o Grêmio retornasse ao Nordeste no dia 26 de novembro. Há exatos 16 anos, o Tricolor marcava sua história com uma classificação heroica sobre o Náutico, na mais que conhecida Batalha dos Aflitos. O triunfo em Recife garantiu a volta do Grêmio à Série A, de onde não saiu mais desde então.

Só que neste 2021, o Tricolor falhou de mais e, nesta sexta-feira (26), o time de Vagner Mancini tem a missão de vencer o Bahia para seguir sonhando em não voltar para a segunda divisão. A partir das 19h, o tricolor gaúcho e o tricolor baiano duelam pela permanência na elite do futebol nacional. Hoje, apenas um ponto separa os dois - o Bahia tem 37 e o Grêmio, 36. A promessa é de uma Fonte Nova praticamente lotada, já que o clube só pode ocupar 70% da capacidade total. A direção fez promoção de ingressos para contar com o apoio do seu torcedor.

Para buscar a vitória diante do Bahia, Mancini não poderá contar com o volante Lucas Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Jhonata Robert também está de fora, já que foi expulso no empate com o Flamengo. A tendência é de que Villasanti e Douglas Costa entrem nas vagas em aberto. A principal dúvida é se o camisa 10 terá condições de iniciar jogando. Caso isso não ocorra, Alisson pode aparecer no time.

Além das baixas por suspensão, Mancini deve promover trocas por desgaste físico. Rafinha e Diego Souza podem iniciar no banco, dando lugar a Vanderson e Borja. Uma possível escalação tem Gabriel Grando; Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Villasanti, Douglas Costa (Alisson), Campaz e Ferreira; Borja.

Do lado do tricolor baiano, o técnico Guto Ferreira tem como missão voltar a vencer após três jogos sem vitória e sem marcar gols. O Bahia deve ir a campo com Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Daniel e Patrick de Lucca; Raí, Mugni e Rossi; Gilberto.