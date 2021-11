Inter perde para o Flu e fica distante da vaga direta para Libertadores

O Inter segue inofensivo fora de casa. Nesta quarta-feira (24), o Colorado foi até o Maracanã, sofreu um gol logo aos três minutos de partida, não se encontrou em campo e acabou derrotado por 1 a 0 para Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a quinta derrota consecutiva do time de Diego Aguirre fora de casa. O resultado complicou de vez a conquista da vaga direta para a Libertadores. E, pior, o Colorado vê a vaga na pré-Libertadores ameaçada.

Aguirre surpreendeu ao escalar o time com Mercado na lateral-direita e com Saravia no meio-campo. Só que com a bola rolando, o Inter não teve tempo nem de respirar em campo. Logo no primeiro minuto de partida, Fred deu um passe e a bola bateu no braço de Bruno Méndez, dentro da área. Na cobrança da penalidade, o próprio Fred abriu o placar.

Aos poucos, o Colorado foi se encontrando e chegando perto do gol do Flu. Aos oito minutos, Samuel Xavier afastou mal a bola da área, Dourado recuperou e tocou para Patrick. Ele chutou com desvio e a bola passou pertinho da trave. Aos, 24, o Inter quase chegou ao gol de empate: após cobrança de falta, Cuesta subiu mais alto e cabeceou para uma grande defesa de Marcos Felipe.

Mesmo melhor, os cariocas chegaram perto de ampliar o placar. Aos 31, Caio Paulista acionou Luiz Henrique na área, Bruno Méndez falhou no corte, e o atacante bateu cruzado. A bola passou na frente do gol e Fred não chegou a tempo.

Nos acréscimos, o Inter criou a última chance. Patrick cruzou fechado, Marcos Felipe evita o gol em cima da linha, mas bola sobrou para Mercado na linha de fundo. Ele dominou e bateu, mas Yago chegou a tempo e bloqueou. Nem mesmo a esmagadora posse de bola (70% a 30%) e o dobro de finalizações (6x3) evitaram que o Inter encerrasse o primeiro tempo derrotado.

Após dez minutos do segundo tempo, Aguirre resolveu mexer no time, sacando Bruno Méndez e Patrick, colocando Maurício e Cadorini, respectivamente. E, aos poucos, as trocas começaram a se soltar. Aos 18, Maurício arriscou de longe, mas a bola foi para fora.

Três minutos depois, Taison chutou prensado com Samuel Xavier e a bola chegou até Matheus Cadorini, livre na área. O jovem atacante bateu no cantinho, mas a bola caprichosamente saiu muito perto da trave. Aos 29, foi a vez do Flu levar perigo ao gol de Lomba. Marlon cobrou falta na área, e Luccas Claro desviou de leve e a bola passou tirando tinta da trave.

Os minutos finais mostraram um Inter cansado, muito por correr errado, e uma bagunça tática, após tantas trocas de esquema e de jogadores que não resultaram em nada. Já nos acréscimos, em um contra-ataque do Flu, Paulo Victor precisou fazer uma falta dura no meio-campo e acabou expulso. Os cariocas, que não chutaram uma bola no gol do Lomba na etapa final, comemoraram bastante os três pontos conquistados com o gol de Fred no comecinho do jogo.

Fluminense 1 Marcos Felipe; Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro e Marlon; Wellington, Luiz Henrique (Arias), Calegari (Manoel), Yago Felipe e Caio Paulista; Fred (Bobadilla). Técnico: Marcão.

Inter 0 Marcelo Lomba; Mercado, Bruno Méndez (Maurício), Víctor Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Edenílson, Rodrigo Dourado (Heitor), Saravia, Taison e Patrick (Matheus Cadorini); Palacios (Gustavo Maia). Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG).