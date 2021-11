Contra o Bahia, Grêmio busca se manter vivo na briga pela manutenção na Série A do Brasileirão

empate heroico diante dos reservas do Flamengo por 2 a 2 O drama tricolor aumenta a cada rodada que passa neste Campeonato Brasileiro. Após o, o Grêmio já respira a decisão diante do Bahia, nesta sexta-feira, às 21h, na Arena Fonte Nova. No jogo que pode encaminhar o terceiro rebaixamento à segunda divisão, a delegação gremista já está em solo baiano, onde treina nesta quinta-feira (25), um dia antes do embate.

Além da esperança de se manter vivo na briga pela manutenção na elite nacional, o técnico Vagner Mancini terá alguns problemas para escalar o Tricolor. Sem contar com Lucas Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e sem Jhonata Robert, expulso contra o Rubro-Negro, na Arena, o treinador voltou a relacionar o meia Jean Pyerre.

Outro nome relacionado é o jovem meio-campista Fernando Henrique. O goleiro Brenno também não joga, já que foi expulso no banco de reservas, após reclamações com a arbitragem. O volante Darlan e o atacante Elias Manoel mais uma vez ficaram de fora da lista.

Mesmo que o confronto não defina o rebaixamento gremista, a partida ganha ares de decisão já que o Bahia é o primeiro time à frente do Grêmio no Z-4, com 37 pontos, um à frente do tricolor gaúcho. Em caso de vitória sobre os comandados de Guto Ferreira, a equipe de Mancini ainda precisará de duas vitórias nos três jogos restantes - São Paulo (casa), Corinthians (fora) e Atlético-MG (casa).

Nesta quarta-feira, os atletas realizaram um treino no CT Luiz Carvalho, antes do embarque para Salvador. Na tarde desta quinta-feira, Mancini comandará o único treino, no CT do Vitória, antes da partida.

A previsão é de uma Fonte Nova lotada para o confronto. A direção do Bahia fez promoção de ingressos e a direção também trata o jogo como uma decisão para a manutenção dos baianos na Série A.