Com um a menos, Grêmio busca empate diante do Flamengo

A promessa de enfrentar um Flamengo reserva poderia trazer uma facilidade para o Grêmio, mas não foi o que aconteceu. Na noite desta terça-feira (23), o Tricolor sofreu dois gols, teve Jhonata Robert expulso, mas, mesmo assim, correu atrás do prejuízo e conquistou um ponto na Arena. O 2 a 2 obriga o Grêmio a vencer três dos quatros jogos que ainda restam. Na próxima sexta-feira, o time de Vagner Mancini tem uma final diante do Bahia, em Salvador. O tricolor baiano é o primeiro no Z-4, com 37 pontos, um à frente do tricolor gaúcho. O primeiro fora é o Juventude, com 40.

Os primeiros minutos foram de muito equilíbrio. Com boa marcação de ambas equipes, a primeira chance saiu na bola parada. Aos 12, em cobrança de falta na ponta do grande círculo, Diego Souza cobrou rasteiro e Hugo pegou no centro do gol. A segunda chegada também foi dos donos da casa. Aos 15, Ferreirinha cruzou da esquerda, Jhonata Robert cabeceou, Hugo já estava vencido na jogada, mas Gustavo Henrique esticou a perna e tirou em cima da linha.

Melhor em campo, aos 42, o Grêmio criou mais uma grande chance de gol: Ferreirinha deixou dois marcadores para trás rolou para a entrada da área até Diego Souza. O atacante soltou uma bomba e Hugo fez uma bela defesa na Arena. OS cariocas, tímidos não ameaçaram o gol de Gabriel Grando.

As equipes voltaram do vestiário e a etapa final seguia o mesmo roteiro do primeiro tempo. Um Flamengo sonolento diante de um Grêmio sem aproveitar os espaços deixados pelos cariocas.

Aos 12, Portaluppi colocou Arrascaeta em campo, como já era previsto, para que o meia ganhasse ritmo de jogo para a final de sexta-feira. E, no primeiro toque na bola, o uruguaio fez um lançamento preciso até Rodinei na direita. Ele cruzou para Vitor Gabriel, que tentou a finalização e a bola sobrou para Vitinho. O camisa 11 dominou na segunda trave e bateu na saída de Gabriel para abrir o marcador.

O que estava ruim, ficou ainda pior, aos 14. Nove minutos após receber o primeiro cartão amarelo, Jhonata Robert deixou o cotovelo na altura do peito de Vitinho, recebeu o segundo e foi expulso. Então, Mancini se obrigou a atirar o time ao ataque e os espaços apareceram ainda mais. E, aos 28, o Rubro-Negro marcou mais um: Kenedy brigou pela bola, avançou pela direita, entrou na área e rolou para Vitinho fazer o segundo dele.

Mesmo com um homem a menos, o Grêmio correu atrás do prejuízo. Aos 30, Ferreirinha invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro até Borja. O colombiano só precisou empurrar para o gol vazio. Seis minutos depois, Ferreirinha fez grande jogada pessoal, puxou para o meio e bateu colocado, no cantinho de Hugo para deixar tudo igual na Arena.

Os times ainda trocaram alguns golpes nos minutos finais, mas o empate após sair perdendo por dois gols, ficou de bom tamanho para o Tricolor.

Grêmio 2 Gabriel Grando; Rafinha (Vanderson), Geromel, Ruan e Cortez; Thiago Santos (Victor Bobsin), Lucas Silva (Alisson), Jhonata Robert, Campaz (Douglas Costa) e Ferreira; Diego Souza (Borja). Técnico: Vagner Mancini.

Flamengo 2 Hugo Souza; Rodinei, Gustavo Henrique (Bruno Viana), Léo Pereira e Renê (Ramon); João Gomes, Kenedy, Thiago Maia, Diego (Arrascaeta) e Vitinho (Piris da Motta); Vitor Gabriel (Pedro). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC).