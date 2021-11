Inter vai ao Rio e visita o Fluminense, adversário direto por vaga no G-6

Flamengo Vindo de duas derrotas seguidas, para Cuiabá e, o Inter vive um momento instável no Campeonato Brasileiro e precisa se reencontrar com a vitória, caso ainda queira a vaga direta na próxima Libertadores. Nesta quarta-feira (24), às 21h30min, pela 35ª rodada, o Colorado vai até o Maracanã para enfrentar o Fluminense, adversário direto na briga pelo G-6 da competição, no duelo conhecido como "jogo de seis pontos".

Paulo Paixão pediu demissão na segunda-feira. Se não bastasse a falta de resultados, fora de campo, a semana do Inter iniciou com confusão. Após ter um áudio enviado a um amigo vazado, o coordenador da preparação física,O profissional, multicampeão pelo Colorado, pediu desculpas aos atletas, comissão técnica e direção, e se desligou do clube.

No áudio, enviado logo após a derrota para o Flamengo, Paixão fala da falta de opções no banco de reservas, se refere como "enganador" ao meia-atacante Boschilia, e cita nomes como Cuesta, Dourado e Patrick como moeda de troca para renovar o vestiário para a próxima temporada.

Coube, então, ao treinador Diego Aguirre apaziguar os ânimos no vestiário para que o elenco mantenha o foco, que é garantir vaga no torneio continental. Uma longa conversa com os jogadores aconteceu antes do treino desta terça-feira. O técnico ganhou um reforço para o duelo com os cariocas: Edenilson poderá ir a campo graças a um efeito suspensivo. Ele foi punido com dois jogos de suspensão, um já cumprido, pelos xingamentos ao juiz no jogo com o Palmeiras.

Yuri Alberto, com dores no pé esquerdo, e Lindoso, com lesão muscular na coxa esquerda, são os desfalques. Com isso, Johnny e Palacios entram na equipe. A partida é mais uma chance para o chileno como falso 9, que ainda não marcou com a camisa colorada. A provável escalação tem Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny, Edenilson, Taison e Patrick; Palacios.

Logo após o treino na tarde desta terça-feira, o grupo do Inter embarcou para o Rio de Janeiro. Na oitava colocação, com 47 pontos, o Colorado está um ponto atrás do Flu e cinco atrás do Bragantino, hoje, o sexto colocado.