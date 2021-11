Grêmio x Flamengo: veja onde assistir, horário, escalações e arbitragem

time encara o Flamengo O adversário é poderoso. O cenário é de obrigação da vitória. O estádio estará, mais uma vez, vazio, mas os corações e mentes dos gremistas estarão ligados com os olhos na TV e o ouvido no radinho a partir das 21h desta terça-feira (23), quando o, em partida atrasada válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda que esteja permitida a lotação máxima pelos órgãos públicos, a Arena estará vazia, pois a liminar que impede a presença de torcedores do Grêmio em razão da invasão de campo seguida de quebra-quebra no duelo contra o Palmeiras segue valendo.

Atualmente, o Tricolor é o 18º colocado na classificação do Brasileirão, com 35 pontos, quatro a menos do que o Juventude, que é o 16º e primeiro fora da zona de rebaixamento. Se bater os cariocas na noite desta terça-feira, o time de Vagner Mancini ficará a 1 ponto de deixar o Z-4.

Uma vitória gremista também irá marcar um feito inédito do time na competição: a obtenção de três vitórias seguidas. O time vem de triunfos sobre Bragantino e sobre a Chapecoense.

Para isso, a tendência é de que Mancini repita o time que atuou nas duas últimas rodadas. Douglas Costa está de volta no grupo relacionado, mas ficará no banco de reservas, podendo entrar no segundo tempo por alguns minutos. Mesmo com a volta de Borja, Diego Souza tem a confiança do técnico e deve seguir no comando de ataque.

Assim, o provável Grêmio tem Gabriel Grando; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos e Lucas Silva; Jhonata Robert, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

O Flamengo, por sua vez, é um mistério. A tendência é de que Renato Portaluppi preserve jogadores importantes com vistas à final da Libertadores da América, no sábado (27), contra o Palmeiras. Assim, Bruno Henrique, Felipe Luís, Arão e Everton Ribeiro estão fora. Gabigol está suspenso e também não joga. Arrascaeta e Pedro estão em processo de retorno após lesão, e podem ser utilizados, mas não desde o início. Destaque no time de Renato, Michael é outro que pode ser poupado.

O provável Flamengo que entra em campo tem Hugo Souza (Diego Alves); Matheuzinho, Gustavo Henrique, Leo Pereira (Bruno Viana) e Ramon (Renê); João Gomes (Arrascaeta), Thiago Maia e Diego; Vitinho, Michael (Vitor Gabriel) e Kenedy.

Confira as informações da partida:

O quê: Grêmio x Flamengo

Onde: Arena do Grêmio

Horário: 21h

Onde assistir: o Premiere, via pay-per-view, transmite ao vivo.

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)