Em jogo aberto, Inter perde para o Flamengo no Beira-Rio

O resultado não foi o esperado, mas o 19 mil torcedores que foram até o Beira-Rio assistiram uma grande partida de futebol. Na noite deste sábado (20), o Inter acabou derrotado pelo Flamengo por 2 a 1, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O revés em casa pode deixar o Colorado ainda mais distante do G-6, que dá a vaga direta para a Libertadores do próximo ano. Na próxima quarta-feira, o Inter vai até o MAracanã, para encarar o Fluminense.

O primeiro tempo pode ser dividido em dois momentos. Os primeiros 30 minutos foi um massacre dos cariocas, que marcaram duas vezes e perderam outras chances de transformar a vitória numa goleada. O Rubro-Negro abriu o marcador logo aos três minutos: em jogada rápida pela direita, a bola chegou até Gabigol, que teve tempo de dominar, e bater cruzado no cantinho de Lomba.

Dois minutos depois, o Inter até assustou na bola parada. Taison cobrou falta fechada e Bruno Méndez se antecipou à zaga, mas cabeceou por cima. Entretanto, o Mengão estava arrasador e voltou a marcar aos dez minutos. Em uma bela troca de passes envolvendo Michael, Vitinho, Gabigol e Éverton Ribeiro, a bola chegou de forma mágica até Andreas Pereira. O volante finalizou de primeira, marcando um golaço no Beira-Rio.

O Colorado voltou a assustar aos 16, quando Taison apareceu na segunda trave e chutou forte para boa defesa de Diego Alves. Na sequência, os comandados de Portaluppi desperdiçaram, pelo menos, três chances claras, em contra-ataques, para ampliar a vantagem. Aos 23, com Gabigol, aos 30, com Michael, e, aos 39, com Éverton Ribeiro.

Após se livrar de uma goleada, o Inter descontou, aos 40: em contra-ataque de manual, Taison disparou pelo meio, tabelou com Palacios, recebeu na frente da área e de bico colocou no cantinho de Diego Alves. O gol colocou o Colorado no jogo. Prova disso que, aos 42 e aos 44, Edenilson e Palacios obrigaram Diego Alves a fazer boas defesas e evitar o empate dos donos da casa.

O Inter voltou do vestiário com a mesma força da parte final do primeiro tempo. A partida continuou franca e aberta. Os times seguiram trocando golpes e empilhando finalizações. Lomba parou Michael, Vitinho e Gabigol. Já Diego Alves iniciou o segundo tempo fazendo cera e depois viu Taison desperdiçar uma chance, batendo para fora.

O Flamengo seguiu ameaçando nos contra-ataques. Aos 29, Kenedy parou em grande defesa de Lomba. O Inter respondeu três minutos depois: após cobrança de escanteio, Patrick cabeceou na segunda trave, a bola passou por Diego Alves, mas Willian Arão afastou a bola em cima da linha.

O Flamengo até marcou o terceiro com Kenedy, mas o VAR anulou o gol, por impedimento. O Inter buscou o empate até o último minuto, mas não conseguiu. Após o apito final, o time ganhou o reconhecimento com os aplausos do torcedor.

Inter 1 Marcelo Lomba; Saravia (Heitor), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Maurício), Rodrigo Lindoso, Edenílson, Taison e Patrick (Gustavo Maia); Palacios (Matheus Cadorini). Técnico: Diego Aguirre.

Flamengo 2 Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís (Ramon); Willian Arão, Andreas Pereira, Vitinho (Kenedy), Éverton Ribeiro (Arrascaeta) e Michael (Rodinei); Gabigol. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF).