Grêmio vence a Chape e mantém vivo o sonho de seguir na Série A

Na noite deste sábado (20), o Grêmio deu mais um importante passo para o milagre de se salvar da Série B. Diante da já rebaixada e fraca Chapecoense, o Tricolor não precisou de muito esforço para bater os catarinenses por 3 a 1, na Arena Condá, e somar mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe de Vagner Mancini precisa de três vitórias e um empate nos cinco jogos restantes para seguir na Série A.

A primeira chance claríssima de gol foi da Chape, logo aos dois minutos: Henrique Almeida aproveitou uma falha de Kannemann, dentro da área, e chutou para uma grande defesa do, agora, Gabriel Grando, que pediu para tirar o Chapecó do nome, como uma homenagem ao pai. A resposta tricolor veio dois minutos depois, mas Jhonata Robert chutou fraco e facilitou a defesa de João Paulo. Aos nove, na bola parada, Lucas Silva cobrou falta frontal, a bola passou pela barreira, levando perigo ao gol catarinense.

A partida seguiu equilibrada, com um leve domínio gaúcho, mas sem chegadas muito efetivas. Mas com mais posse de bola, oferecida pela própria Chape, o Tricolor quase abriu o marcador, aos 32, com Jhonata Robert, que perdeu um gol na cara de João Paulo. Só que três minutos depois, Lucas Silva acertou um belo chute de fora da área e para abrir o marcador na Arena Condá.

A superioridade técnica do Grêmio se fez ainda maior no segundo tempo. Sem forças e sem qualidade nenhuma para buscar uma reversão no marcador, a Chape quase sofreu o segundo, aos cinco, com Diego Souza, mas ele cabeceou por cima.

Aos 13, Lucas Silva quase marcou mais um, de fora da área, mas a bola caprichosamente saiu. Só que no minuto seguinte, Thiago Santos passou por três marcadores, invadiu a área e chutou no cantinho, para marcar um belo gol.

Com um relaxamento natural pela vantagem no placar, o Tricolor sofreu um revés, aos 30: Anderson Leite cobrou escanteio, a bola bateu na cabeça de Cortez e entrou, para azar do lateral. Só que a Chape devolveu a cortesia. Aos 34, Cortez cruzou e o zagueiro Laércio jogou contra o próprio gol, marcando o terceiro do Grêmio.

Nesta terça-feira, às 21h, o time de Mancini volta a campo, na Arena, diante do Flamengo, em jogo adiado da 2ª rodada.

Chapecoense 1 João Paulo; Ezequiel, Laércio, Ignácio e Busanello; Moisés Ribeiro (Bruno Silva), Mike (Lima), Anderson Leite, Ronei (Renê Júnior) e Kaio Nunes (Rodrigo Silva); Henrique Almeida (Geuvânio). Técnico: Felipe Endres (interino).

Grêmio 3 Gabriel Grando; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos (Villasanti), Lucas Silva e Campaz (Victor Bobsin); Jhonata Robert (Alisson), Ferreira e Diego Souza (Borja). Técnico: Vagner Mancini.

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR).