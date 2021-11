Onde assistir o duelo entre Inter x Flamengo, pelo Brasileirão

Inter e Flamengo voltam a se enfrentar neste sábado (20), às 21h30min, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo no primeiro turno, o Colorado aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre os cariocas, no Maracanã. Para a noite deste sábado, oA partida terá transmissão ao vivo do Premiere, canal pay-per-view.