Coração do Gigante disponibiliza ingressos para o jogo contra o Flamengo

O Inter recebe neste sábado (20), às 21h30min, o Flamengo no estádio Beira-Rio em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para os torcedores que quiserem prestigiar a equipe colorada, os ingressos para a área do Coração do Gigante já estão à venda pelo site www.coracaodogigante.com.br . O check-in e venda para acompanhante Colorado do Coração e público geral estarão disponíveis até o dia do jogo, às 18h. Os portões para o acesso abrem às 18h30min.

Os torcedores que forem ao Beira-Rio torcer para o Inter poderão utilizar o espaço Sunset, que oferece opções gastronômicas variadas e bebidas para a diversão do público. Porém, devido aos protocolos sanitários vigentes, o ambiente está operando com a capacidade reduzida de 300 pessoas em grupos de até seis pessoas por mesa. O espaço funcionará das 18h30min até as 23h.

Para o torcedor que optar ir de carro ao estádio, deverá realizar sua compra antecipada do estacionamento de forma exclusiva pelo site www.estapar.com.br/reservabeirario, ou pelo aplicativo da Estapar, disponível no Google Play e App Store. Os acessos pelas ruas Nestor Ludwig e Fernando Lúcio da Costa abrem seis horas antes da partida. Já o acesso pela rua Edvaldo Pereira Paiva abrirá cinco horas antes do início.

Valores dos ingressos Inter x Flamengo

Setor Cadeira

Acompanhante Colorado do Coração: R$ 92,00

Criança: R$ 60,00

Setor Camarote Superior Individual

Acompanhante Colorado do Coração: R$ 105,00

Criança: R$ 60,00

Setor Cadeira Mundial

Acompanhante Colorado do Coração: R$ 168,00

Acompanhante Colorado do Coração: R$ 92,00

Criança: R$ 60,00

Para conferir o serviço completo do jogo, como valores de ingressos, formas de pagamento e os protocolos para acesso ao Beira-Rio, basta acessar o site: coracaodogigante.com.br.