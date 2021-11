Técnico Oscar Tabárez é demitido da seleção do Uruguai; Aguirre é cotado para a vaga

Chegou ao fim o ciclo de Oscar Tabárez no comando da seleção do Uruguai. Na tarde desta sexta-feira (19), a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) emitiu um comunicado anunciando a decisão. O treinador de 74 anos não resistiu aos fracos resultados na Eliminatória Sul-Americana e a possibilidade real de a Celeste ficar de fora da Copa do Mundo do Catar, no próximo ano.

Comunicado de la AUF - 19/11/2021 pic.twitter.com/OSVXn2qpG4 — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 19, 2021

Tabárez assumiu o Uruguai em 2006, logo após a não classificação do País para a Copa do Mundo da Alemanha. Desde lá, foram 233 partidas com a seleção principal, olímpica e sub-20. O melhor resultado dos uruguaios foi no Mundial da África do Sul, caindo nas semifinais e ficando na quarta colocação. Além disso, Tabárez levou o país à conquista da Copa América de 2011, ao derrotar o Paraguai, na final. LEIA TAMBÉM: Copa do Catar tem 13 seleções garantidas; veja como estão as Eliminatórias ao redor do mundo

Hoje, aos 74 anos, El Maestro, como é carinhosamente chamado, sofre com problemas de saúde, o que dificulta sua mobilidade. Ele foi diagnosticado com a Síndrome de Guillain-Barré, o que provoca formigamento e breve paralisias nas partes inferiores do corpo. Mesmo assim, o treinador mantinha seu trabalho à frente do Uruguai.

Com a saída de Tabárez, o nome mais cotado para assumir a seleção é Diego Aguirre, atual técnico do Inter. Como o Uruguai só volta a campo em janeiro de 2022 pela Eliminatória Sul-Americana, Aguirre pode acabar seu trabalho no Colorado e se apresentar à seleção após o final do Brasileirão.