Brasileirão: com promessa de Beira-Rio lotado, Inter recebe o Flamengo

O Inter pode ter um reforço de peso neste sábado (20), às 21h30min, para enfrentar o Flamengo, pela 34ª rodada do Brasileirão. Com a nova flexibilização das medidas contra a Covid-19 no RS, os estádios podem receber 100% da capacidade. Sendo assim, o Gigante pode ter um grande público para o duelo com os cariocas. A direção só aguarda a publicação do decreto.