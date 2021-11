Brasileirão: sábado (20), Grêmio tem mais uma 'final' diante da Chape

Para evitar o terceiro rebaixamento, o Grêmio precisa vencer cinco dos últimos sete jogos que tem no Brasileiro. Neste sábado (20), às 19h, o Grêmio vai até à Arena Condá para enfrentar a lanterna Chapecoense, essa sim, já matematicamente rebaixada à Série B.

Os resultados da última rodada não colaboraram com o time de Vagner Mancini. Todos os adversários na briga contra o Z-4 pontuaram. Para buscar mais três pontos, o treinador gremista contará com reforços importantes, que estavam servindo suas seleções na Eliminatória Sul-Americana. O goleiro Gabriel Chapecó, o volante paraguaio Villasanti e o atacante colombiano Borja já treinaram e estão à disposição. A dúvida é se Mancini irá colocá-los de volta ao time titular.

Na coletiva após a, o técnico disse que dificilmente repetirá escalações, tendo em vista o grande número de jogos nesta reta final. A tendência é de que Chapecó volte ao gol. Villasanti é dúvida, já que as atuações destacadas de Campaz e Jhonata Robert diante do Bragantino tornam ainda mais competitivo um lugar no meio-campo. No ataque, Borja retorna e entra na briga com Diego Souza.