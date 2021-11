Sem criatividade, Inter perde para o Cuiabá e segue fora do G-6

A única coisa boa na partida do Inter na noite desta quarta-feira (17) foi a homenagem ao mês da consciência negra, utilizando uma camisa na cor preta pela primeira vez na história do clube. Dentro das quatro linhas, o Colorado sentiu falta de alguns titulares, foi apático, sem criatividade e acabou derrotado pelo Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Inter mantém a 7ª colocação, com 47 pontos, mas vê outras equipes se aproximarem na briga por uma vaga na próxima Libertadores.

A primeira etapa do Inter não empolgou em nada. O Colorado não teve intensidade e ficou entregue à marcação do Cuiabá, com Yuri Alberto totalmente isolado no ataque. Palacios e Patrick apagados, não fizeram nada em termos criativos para mudar o cenário.

Os donos da casa praticamente não foram ameaçados e ainda chegara com perigo ao gol de Marcelo Lomba em duas oportunidades. A primeira, aos 14, Uendel cobrou escanteio, Jenison subiu mais que a defesa, mas cabeceou por cima do gol. Aos 20, a luz da Arena Pantanal caiu e o jogo ficou paralisado por nove minutos.

No retorno da bola rolando, o Cuiabá quase marcou aos 29: após boa triangulação entre Max, Pepê e Clayson, o camisa 10 bateu da entrada da área com perigo, passando à direita do gol defendido por Lomba. Aos 50, a melhor chance do Dourado: Max cruzou na área, Rafael Gava apareceu do outro lado e chutou de primeira, forte. Lomba, atento, fez boa defesa.

Precisando melhorar bastante, Aguirre sacou Caio Vidal e colocou Edenilson. O meio-campista iniciou no banco, pois chegou perto do meio-dia em Cuiabá, vindo da Argentina, após o jogo pela Eliminatória para a Copa 2022. Com o camisa 8 em campo, o Inter deu uma leve melhorada. Aos nove minutos, Patrick recebeu cruzamento da direita, sozinho, mas cabeceou à direita de Walter.

A resposta do Cuiabá veio no minuto seguinte: Paulão fez ótimo lançamento, Clayson dominou livre na área e chutou forte, perdendo grande oportunidade. Insistente, aos 21, Felipe Marques foi até a linha de fundo e cruzou para o meio e o árbitro viu toque no braço de Johnny, marcando pênalti. Elton cobrou e abriu o placar.

Aguirre promoveu algumas trocas, colocou alguns jovens em campo, mas o Inter não teve organização para, pelo menos, buscar o empate. No próximo sábado, o Colorado volta a campo, no Beira-Rio, diante do Flamengo.

Cuiabá 1 Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Max (Felipe Marques), Rafael Gava (Yuri Lima), Pepê e Clayson (Anderson Conceição); Jenison (Elton). Técnico: Jorginho.

Inter 0 Marcelo Lomba; Saravia (Heitor), Bruno Méndez, Gabriel Mercado e Paulo Victor (Thauan Lara); Rodrigo Dourado, Johnny (Matheus Cadorini), Caio Vidal, Palacios (Juan Cuesta) e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR).