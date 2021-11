Copa do Catar tem 13 seleções garantidas; veja como estão as Eliminatórias ao redor do mundo

O empate sem gols entre Brasil e Argentina na terça-feira (16) nada mudou para a seleção comandada por Tite, mas para os adversários foi a confirmação matemática da vaga para a Copa do Mundo de 2022. Mais cedo, foi a vez da Holanda garantir a classificação direta ao vencer a Noruega por 2 a 0 e voltar a disputar um Mundial após oito anos – a seleção ficou de fora da disputa em 2018, na Rússia.

Argentina e Holanda se juntaram ao grupo de classificados com outras 11 seleções. Além do país-sede Catar, o Brasil já havia confirmado sua classificação ao derrotar a Colômbia na última quinta-feira (11). Antes disso, em outubro, Alemanha e Dinamarca também garantiram a presença no Mundial.

Desde a classificação brasileira, outras oito seleções europeias terminaram em primeiro lugar nos seus grupos e também se classificaram: Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Holanda, Croácia e Inglaterra.

Sendo assim, restam outras 19 vagas a serem preenchidas através das Eliminatórias dos seis continentes e pela repescagem intercontinental.

Situação das Eliminatórias pelo mundo

América do Sul (4 vagas + 1 repescagem)

Com Brasil e Argentina classificados, restaram apenas duas vagas diretas e uma para a repescagem. O Equador surge como forte candidato a ficar com a terceira.

Seis seleções devem brigar até a última rodada pelas duas vagas restantes, tendo em vista que a diferença do 4º colocado para o 9º é de apenas quatro pontos. Faltando quatro jogos para o fim do torneio, a tradicional seleção do Uruguai corre o risco de ficar de fora Mundial e terá Colômbia, Peru, Chile, Bolívia e Paraguai como adversários pela classificação.

América do Norte e Central – Concacaf (3 vagas + 1 repescagem)

Em seu octogonal final, as Eliminatórias da Concacaf dão três vagas diretas e uma na repescagem intercontinental para as seleções participantes. Com seis rodadas a serem disputadas, quatro seleções se distanciam das demais.

Hoje, Canadá, Estados Unidos e México estariam classificados para o Catar, com o Panamá indo para a repescagem. Ainda assim, a distância do 4º colocado para o 1º é de apenas dois pontos, e a disputada só deve ser decidida nas rodadas finais.

Europa (13 vagas)

Treze vagas são destinadas ao continente europeu, sendo 10 delas de forma direta, dadas aos dez primeiros colocados da fase grupos, e as outras três através de uma repescagem disputada entre seleções do continente. Com os dez primeiros colocados já garantidos, restaram as três últimas vagas, que serão disputadas entre doze seleções numa repescagem com semifinais e finais.

Campeãs europeias como Itália e Portugal correm o risco de ficar de fora da Copa do Catar e disputam uma das três vagas com Escócia, Rússia, Suécia, País de Gales, Turquia, Polônia, Macedônia do Norte, Ucrânia, Áustria e República Tcheca. O sorteio dos chaveamentos acontece no próximo dia 26 de novembro.

África (5 vagas)

A Eliminatória da África chegou em sua fase final, e as dez seleções classificadas serão sorteadas em cinco confrontos mata-mata, de ida e volta, que decidirão as cinco vagas do continente para a Copa do Mundo.

Se classificaram para a fase final: Argélia, Tunísia, Nigéria, Camarões, Mali, Egito, Gana, Senegal e Marrocos.

Ásia (4 vagas + 1 repescagem)

A Eliminatória da Ásia está em sua terceira fase, dividida em dois grupos com seis participantes cada, nos quais os dois primeiros garantem a classificação para a Copa. A quatro rodadas do fim, nesse momento estariam classificados Irã e Coreia do Sul, no grupo A, e Arábia Saudita e Japão, no grupo B.

Já a vaga na repescagem intercontinental sairia da disputa entre os terceiros colocados de cada grupo – atualmente Emirados Árabes Unidos e Austrália jogariam o duelo mata-mata valendo a vaga na repescagem.

Oceania (1 repescagem)

Diferente das outras eliminatórias que se encaminham para sua fase final, as disputas na Oceania ainda não começaram e vêm sofrendo sucessivos adiamentos por causa da pandemia. O torneio está previsto para acontecer no Catar, servindo como um evento-teste para a Copa do Mundo, mas ainda não há uma data confirmada. A eliminatória no continente dá uma vaga para a repescagem intercontinental e a principal favorita é a seleção da Nova Zelândia.