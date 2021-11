Brasileirão: Grêmio goleia o Bragantino e ganha fôlego contra a queda

Uma goleada sobre os reservas do Red Bull Bragantino deu um novo fôlego para o Grêmio na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (16), o Tricolor aproveitou que o time paulista está com a cabeça na final da Sul-Americana e goleou por 3 a 0. Agora, faltam quatro vitórias nos últimos seis jogos para o Tricolor seguir na elite do futebol nacional.

Sob forte chuva na Arena, o Grêmio se beneficiou da fragilidade e da juventude do Bragantino e abriu o marcador logo aos quatro minutos: Ferreira cruzou da esquerda e a bola tocou no braço de Luciano dentro da área. Na cobrança da penalidade, Diego Souza bateu fraco no meio do gol, Júlio César defendeu, mas no rebote o atacante marcou de cabeça.

Melhor em campo, o Tricolor perdeu outras duas chances para ampliar o marcador, ambas com Campaz, aos 11 e aos 15, mas o colombiano não foi eficaz. Entretanto, a superioridade técnica prevaleceu e o Grêmio deslanchou. Aos 33, Campaz invadiu a área e tocou para Ferreira rolar para Lucas Silva bater rasteiro e fazer o segundo. Quatro minutos depois, Jhonata Robert chutou forte, de fora da área, e marcou o terceiro.

Com o resultado garantido, o volume de jogo diminuiu bastante no segundo tempo. O Grêmio até desperdiçou algumas chances para aumentar a goleada, mas os três pontos já estavam na conta. Com isso, o técnico Vagner Mancini promoveu trocas na equipe já pensando na próxima decisão, sábado, diante da lanterna Chapecoense, em Santa Catarina. Do lado do Bragantino, Maurício Barbieri também mudou o time e os paulistas até melhoraram, mas não o suficiente para ameaçar a vitória gremista.