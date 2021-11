Argentina x Brasil: veja onde assistir, horário, escalações e arbitragem

De sangue doce, líder isolado das Eliminatórias e já classificado para a Copa do Mundo do Catar, no ano que vem, o Brasil encara às 20h30min de hoje a Argentina em busca de uma vitória para abrir ainda mais distância no topo da classificação. Além disso, será a primeira vez que as duas seleções se encaram após a final da Copa América na qual os “Hermanos” levantaram a taça após vencerem por 1 a 0, no Maracanã, em julho.

O duelo opõe os dois primeiros colocados do torneio classificatório. Invicto, o Brasil lidera com 34 pontos (11 vitórias e um empate) e tem o melhor ataque (27) e a defesa menos vazada (quatro). A Argentina também não sabe o que é derrota na disputa e aparece em segundo lugar com 28 pontos (oito vitórias e quatro empates).

O Brasil de Tite vai mudado para o confronto no estádio Bicentenário, na cidade argentina de San Juan. Conforme o que pode ser visto no treino de domingo, três podem ser as novidades em relação ao time que venceu a Colômbia por 1 a 0 na última sexta-feira: o zagueiro Thiago Silva, o volante Casemiro (suspenso) e o atacante Gabriel Jesus devem dar lugar a Éder Militão, Fabinho e Matheus Cunha, respectivamente.

O grande desfalque é Neymar. O atacante sentiu dores no músculo adutor da coxa esquerda no treino de segunda-feira (15) e sequer viajou à San Juan. O provável substituto será Vinícius Júnior.

Assim, a seleção deve enfrentar a Argentina com Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.

Já a argentina do técnico Lionel Scaloni irá contar com o craque Lionel Messi. O camisa 10 está recuperado de lesões no joelho e no músculo posterior da coxa. Preservado, ele só atuou 14 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai, na sexta-feira passada.

Caso derrote o Brasil, a Argentina se assegura no Catar se o Uruguai, sexto colocado, não derrotar a Bolívia no estádio Hernando Siles, em La Paz, também nesta terça-feira, às 17h. A provável formação do adversário brasileiro será a mesma da final da Copa América: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Leandro Paredes, Giovani Lo Celso e Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Lautaro Martinez e Ángel Di María.

Confira as informações da partida:

O quê: Argentina x Brasil

Onde: Estádio Bicentenário (San Juan, Argentina).

Horário: 20h30min

Onde assistir: A TV Globo e o SporTV transmitem ao vivo.

Arbitragem: Andres Cunha (Uruguai).