Grêmio x Bragantino: veja onde assistir, horário, escalações e arbitragem

A missão é inglória: nos últimos sete jogos a serem disputados, conquistar cinco vitórias. Se, para um time em boa fase, já é uma tarefa bem complicada, imagina para um que em 31 partidas na competição, venceu apenas oito e acumula 18 derrotas.

É contra o Bragantino, os números e a fase ruim que o Grêmio entra em campo às 18h desta terça-feira na Arena com a corda no pescoço. Vencer é a única opção. Caso contrário, o rebaixamento à Série B, que, no momento, é provável, passa a ser praticamente certo.

Vagner Mancini faz um trabalho ruim até o momento no Tricolor: são sete jogos, duas vitórias e cinco derrotas, com sete gols marcados e 13 sofridos. Pare reverter o quadro de virtual queda para a segunda divisão, o técnico precisa inverter esses números.

O time gremista terá quatro desfalques para o duelo contra os paulistas, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel Chapecó, Villasanti e Borja estarão servindo suas respectivas seleções pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Além disso, Douglas Costa voltou a sentir lesão muscular na coxa e também está fora do jogo.

Depois de ficar fora contra o América-MG, Kanneman volta a estar à disposição, mas ainda é dúvida. Outras posições indefinidas são a lateral-direita, onde Rafinha pode entar no lugar de Vanderson, e a armação, indefinida entre Alisson e Campaz.

Assim, o provável Grêmio que irá iniciar o jogo tem Brenno; Vanderson (Rafinha), Geromel, Kanemann (Ruan) e Cortez; Lucas Silva, Sarará, Alisson (Campaz), Elias e Ferreira; Diego Souza.

Já o Bragantino no técnico Maurício Barbieri deve ter mudanças para o confronto em Porto Alegre. De olho na final da Copa Sul-Americana (no sábado, contra o Athletico-PR), a equipe, quarta colocada no Brasileirão com 52 pontos, o treinador irá poupar praticamente todo o time.

O provável Bragantino tem Julio Cesar; Weverton, Realpe, Natan e Weverson; Emi Martínez, Luciano e Pedrinho; Gabriel Novaes, Bruninho e Alerrandro.

Confira as informações da partida:





O quê: Grêmio x Bragantino

Onde: Arena do Grêmio

Horário: 18h

Onde assistir: o Premiere, via pay-per-view, transmite ao vivo.

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (RN).