Grêmio: Douglas Costa sofre lesão muscular e não encara o América-MG

Tricolor enfrenta o América-MG, neste sábado (13), às 18h30min, no Estádio Independência. Precisando de ao menos seis resultados positivos nos últimos oito jogos do Campeonato Brasileiro para evitar o rebaixamento para Série B, o Grêmio sofreu uma baixa de peso nesta sexta-feira (12). Douglas Costa sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda e não embarcou com o grupo para Belo Horizonte, onde o

Antes de a assessoria do clube confirmar a ausência do camisa 10, o vice de futebol gremista, Dênis Abrahão, antecipou a baixa em entrevista coletiva no final da manhã. “O Douglas sentiu um desconforto. Ele estava sentindo o adutor faz alguns jogos, mas na quarta-feira ele demonstrou muita dor. Ele já está fazendo fisioterapia. Agora, quanto tempo vai ficar parado, eu não sei. Isso é com o departamento médico”, contou.

O clube não informou o tempo que Douglas Costa levará para voltar aos gramados. Por ser uma lesão muscular, a previsão não é das mais otimistas. A única informação é de que o atleta será reavaliado diariamente. Esta é a terceira lesão do jogador desde que chegou ao Grêmio, em maio.

A lesão sofrida nesta semana, no músculo adutor da coxa esquerda, é a mesma que o camisa 10 apresentou na derrota por 4 a 0 para o Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no dia 25 de agosto, na Arena. Na época, Douglas Costa ficou de fora da equipe por um mês, retornado no dia 26 de setembro, diante do Athletico-PR, em Curitiba.