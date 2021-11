Ingressos para Inter x Athletico-PR já estão à venda no Coração do Gigante

O Inter recebe neste sábado (13), às 19h, o Athletico-PR no Beira-Rio em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para os torcedores que quiserem apoiar o time, os ingressos para a área do Coração do Gigante já estão à venda no www.coracaodogigante.com.br. O check-in e venda para acompanhante Colorado do Coração e público geral estarão disponíveis até o dia do jogo, às 16h. lembrando que a partida deste sábado não terá televisionamento, já que o Furacão não tem contrato com o Premier.

Para esta partida, a área do Coração do Gigante disponibilizará a bilheteria física aos torcedores, que estará aberta durante esta sexta-feira (11), das 10h às 17h, conforme estabelece o protocolo. Para o dia do jogo, não haverá venda física de ingressos.

Os torcedores que forem ao Beira-Rio torcer para o Inter poderão utilizar o espaço Sunset, que oferece opções gastronômicas variadas e bebidas para a diversão do público. Porém, devido aos protocolos sanitários vigentes, o ambiente está operando com a capacidade reduzida de 300 pessoas em grupos de até seis pessoas por mesa.

O consumo de alimentos e bebidas só é permitido no local, sendo proibido a circulação. O acesso ao espaço Sunset só poderá ser feito por meio de apresentação do E-Ticket e pulseira para retorno. O espaço funcionará das 16h até as 22h30min.

Para o torcedor que optar ir de carro ao estádio, deverá realizar sua compra antecipada do estacionamento de forma exclusiva pelo site www.estapar.com.br/reservabeirario, ou pelo aplicativo da Estapar, disponível no Google Play e App Store. Os acessos pelas ruas Nestor Ludwig e Fernando Lúcio da Costa abrem seis horas antes da partida. Já o acesso pela rua Edvaldo Pereira Paiva abrirá cinco horas antes do início.

Para conferir o serviço completo do jogo, como valores de ingressos, formas de pagamento e os protocolos para acesso ao Beira-Rio, basta acessar o www.coracaodogigante.com.br.