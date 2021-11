O melhor e o pior cenário para o Grêmio após a rodada do final de semana

Se tudo der certo, absolutamente tudo, o Grêmio pode sair da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro a quatro pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento para a Série B, e com a esperança renovada na saída da zona da degola do campeonato. Por outro lado, se tudo der errado, o time de Vagner Mancini pode se afundar no Z-4 e ficar a 9 pontos da primeira equipe livre do descenso.

Atualmente, o Grêmio tem 29 pontos na classificação do Brasileirão, estando na 19ª colocação. O Bahia, 16º colocado – primeiro fora da zona do rebaixamento – possui 36 pontos. Conforme o matemático e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Tristão Garcia, no momento, o time gaúcho tem 86% de chances de cair para a Série B.

Dos seis jogos que importam ao tricolor na rodada do final de semana, a 32ª do Brasileirão, quatro tem resultados positivos para os gaúchos bastante prováveis. Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo (3º colocado) é favorito diante do São Paulo (14ª). Com uma campanha impecável e virtual campeão, o Atlético-MG (1º) deve bater o Bahia (16º). O Corinthians (6º) vem de derrota para o Galo e joga diante de sua torcida contra o Cuiabá (11º). Já o Ceará (12º) faz uma campanha mediana, mas ainda sonha com uma vaga na pré-Libertadores, e vai com tudo frente ao Sport (18º).

Por outro lado, dois confrontos apresentam cenários difíceis para os desejos gremistas. Já rebaixada, a Chapecoense (20ª) recebe o Juventude (17º) e a tendência é de que o time da Serra gaúcha volte para Caxias do Sul com um bom resultado. Em Goiânia, o Atlético-GO (15º) pega o Santos (13º) e, com o apoio de sua torcida, uma vitória não seria um resultado inesperado.

Mas, para que os resultados paralelos ajudem, o Grêmio precisa fazer a sua parte. O duelo contra o América-MG, em Belo Horizonte, ocorre às 18h30min deste sábado (13). Para o confronto, o time terá um desfalque de peso: o atacante Douglas Costa sentiu um desconforto muscular e está fora da partida.

O melhor cenário para o tricolor gaúcho:

Vitória do Flamengo sobre o São Paulo, em São Paulo

Vitória do Atlético-MG sobre o Bahia, em Salvador

Vitória da Chapecoense diante do Juventude, em Chapecó

Vitória do Corinthians sobre o Cuiabá, em São Paulo

Vitória do Ceará sobre o Sport, em Fortaleza

Vitória do Santos sobre o Atlético-GO, em Goiânia

O pior cenário para o tricolor gaúcho: