Grêmio vai para mais uma decisão no Brasileirão, agora contra o América, em Minas

O Grêmio tem mais um capítulo da novela de milagres que deve cumprir nesta reta final de Campeonato Brasileiro para se manter na Série A. Neste sábado (13), às 18h30min, o Tricolor vai a Minas Gerais, onde enfrenta o América-MG. O confronto, imprescindível para as ambições gremistas, tem um ingrediente a mais: o técnico Vagner Mancini terá pela frente seu ex-clube. Ele deixou o Coelho para aceitar o desafio de salvar o Tricolor da queda.

Em Belo Horizonte, o presidente do América-MG, Alencar Silveira, já disse que não tem clima especial no embate deste sábado. No entanto, no vestiário, o papo deve ser bem diferente. Por mais que o discurso seja de agradecimento pelos serviços prestados por Mancini, não se pode negar que o América vai querer vencer o treinador que trocou o clube por outro.

Após a vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, na terça-feira (9) , Mancini deu indicativos de que os jogadores que não foram a campo contra os cariocas, seja por suspensão ou preservação, devem retornar ao time titular. É o caso dos experientes Cortez, Thiago Santos e Rafinha. O lateral-esquerdo e o volante cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já Rafinha foi preservado. Como foi punido com apenas um jogo pelo STJD, pela confusão com o gandula no jogo com o Santos, o lateral pode retornar.

As principais dúvidas são o zagueiro Geromel, que vem sentindo algumas dores musculares em função do grande número de jogos, e o meia Douglas Costa. O camisa 10, além do desgaste físico, teve uma queda devido à pressão baixa e bateu a cabeça, na terça-feira. A tendência é de que ambos entrem em campo. Afinal, são necessárias cinco vitórias nos oito jogos restantes.

Uma provável escalação tem Brenno; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva, Matheus Sarará (Campaz), Douglas Costa e Ferreira; Diego Souza.