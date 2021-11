Brasileirão: Matheus Cadorini espera a reabilitação do Inter, em casa, contra o Athletico-PR

O Inter perdeu a chance de entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (10) ao ser, no estádio Alfredo Jaconi, pela 31ª rodada. O autor do único gol colorado em Caxias do Sul, o atacante Matheus Cadorini lamentou a derrota e espera que a reabilitação aconteça já no sábado (13), às 19h, contra o Athletico-PR, no Beira-rio.