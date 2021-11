Inter perde para o Juventude e desperdiça chance de voltar ao G-6

O Inter desperdiçou mais uma chance de ingressar no G-6 do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (10), o Colorado foi até Caxias do Sul e perdeu por 2 a 1 para o Juventude. Depois de um primeiro tempo bem equilibrado, os comandados de Diego Aguirre caíram bastante de rendimento na etapa final e não tiveram forças para controlar as ações. Com o resultado, o Inter segue na 7ª colocação, com 44 pontos. Já o time da Serra voltou a vencer após sete jogos, mas segue no Z-4, com 33 pontos.

O clássico gaúcho começou bastante movimentado no Alfredo Jaconi. Logo aos quatro minutos, Mercado cruzou para Palacios e o chileno chutou, mas Michel desviou e evitou o gol do Inter. A resposta do Ju veio dois minutos depois: Sorriso cruzou, a bola passou por todo mundo e Lomba tirou. No rebote, Michel colocou a bola na cabeça de Wagner, que mandou para fora.

Aos 11, os visitantes chegaram muito perto de abrir o marcador. Palacios lançou Mauricio, que deslocou Douglas Friedrich, mas Quintero se atirou para evitar que a bola entrasse. Aos 18, Bruno Méndez furou bisonhamente, Ricardo Bueno saiu na cara de Lomba e soltou a bomba. Atento, o goleiro do Inter fez grande defesa. Na sequência, Lomba saiu nos pés do atacante e evitou mais uma chance do Papo.

Mais efetivo nas chegadas, aos 35, após cruzamento da esquerda, Castilho finalizou e Lomba saltou para fazer mais uma boa defesa. Depois de ter escapado algumas vezes de ter sofrido o gol, o Inter quase marcou, aos 44: Palacios tocou para Mauricio que, na entrada da área, chutou no canto direito e acertou o poste.

Os times voltaram sem trocas após o intervalo. E aquela movimentação toda do primeiro tempo ficou no vestiário. Com os dois times sem criatividade nenhuma, o gol só poderia sair na bola parada. Aos 16 minutos, Castilho cobrou falta na cabeça de Dawhan, que testou para o fundo das redes. O assistente anulou, marcando impedimento. Mas na revisão do VAR, o gol foi confirmado.

O Inter coroou o péssimo segundo tempo com um gol contra. Aos 40, Sorriso cruzou da esquerda e o lateral-esquerdo Paulo Victor mandou para o fundo das próprias redes. E para dizer que o Inter não criou nada na etapa final, aos 42, Paulo Victor cruzou com capricho para Matheus Cadorini cabecear firme e descontar. Nos acréscimos, Boschilia desperdiçou uma boa chance, chutando para fora, mas, no lance, o goleiro Douglas Friedrich acertou o pé de Dourado dentro da área, mas nada foi marcado e o jogo foi encerrado.

Juventude 2 Douglas Friedrich; Michel, Quintero, Forster e William Matheus; Jadson, Dawhan (Paulo Henrique) e Guilherme Castilho (Ricardinho); Wagner (Wescley); Sorriso e Ricardo Bueno (Capixaba). Técnico: Jair Ventura.

Inter 1 Marcelo Lomba; Mercado (Boschilia), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Dourado, Lindoso (Johnny), Edenilson (Matheus Cadorini), Maurício (Gustavo Maia) e Palacios (Heitor); Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ).