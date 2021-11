Rafael Sóbis anuncia aposentadoria no Cruzeiro e ganha cartões do árbitro de presente

A vitória do Cruzeiro sobre o Brusque-SC por 2 a 0 praticamente livrou o time mineiro da ameaça de queda para a Série C e também marcou a despedida do atacante Rafael Sóbis. Aos 36 anos, ele pendurou as chuteiras após o jogo, chorou muito, abraçou seus companheiros e até recebeu de presente do árbitro Marcelo de Lima Henrique os seus cartões amarelo e vermelho.

"Eu tinha avisado a todos que se o Cruzeiro vencesse eu iria me aposentar de vez. Fica a história de tudo que fiz e minha torcida para que o Cruzeiro volte para o lugar que merece, porque é uma camisa vitoriosa", comentou o atacante. Ao final do jogo, ele foi levantado no alto por seus companheiros e teve seu nome gritado nas arquibancadas.

Ele não quis destacar um lance ou um gol, mas fez questão de agradecer a todos que o ajudaram na carreira. "Só tenho a agradecer a todas as camisetas que eu defendi e a todas as cidades onde morei. O futebol me ensinou muito e só posso agradecer a tudo e a todos", finalizou.

Sóbis entrou no segundo tempo no lugar de Thiago. Em campo tentou um chute do meio, mas o goleiro Ruan Carneiro encaixou a bola quase em cima da linha de gol. Ainda recebeu um cartão amarelo por discutir com Rodolfo Potiguar, do Brusque.

Gaúcho de Erechim, Rafael Sóbis começou a carreira no Inter, depois passou por muitos clubes como Fluminense e Cruzeiro. Atuou na Espanha (Real Betis) e no Catar (Al Jazira), além de Tigres, do México.

Com três passagens pelo Inter, o agora ex-jogador foi protagonista nas duas conquistas da Libertadores da América (2006 e 2010) - chegando a marcar gols nas finais, e também foi campeão gaúcho em três ocasiões: 2004, 2005 e 2011.