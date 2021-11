Grêmio bate o Flu e volta a vencer após quatro jogos

Sem público, devido à punição pelas invasões no jogo do Palmeiras, o Grêmio finalmente se reencontrou com a vitória. Na note desta terça-feira (9), o tricolor gaúcho venceu o Fluminense por 1 a 0, com uma boa atuação na Arena. O triunfo pelo placar mínimo não tira a equipe da penúltima posição na tabela de classificação, mas, agora, com 29 pontos, fica a seis do Santos, primeiro fora do Z-4. Nesta quarta-feira (10), o Peixe encara o Bragantino, na Vila Belmiro.

Assim como em outros jogos, o Grêmio iniciou em um ritmo feroz, buscando o ataque a todo tempo. E, com apenas 30 segundos de bola rolando, Nino tentou afastar e acertou Elias, que pegou a sobra e soltou a bomba, mas a bola explodiu no travessão. A primeira chegada dos visitantes saiu aos 11: Calegari avançou pela direita e cruzou. A bola passou por Luiz Henrique e quase sobrou para John Kennedy, mas Brenno deu um tapinha para salvar o tricolor gaúcho.

Aos 14, Elias quase marcou. Diego Souza deu belo passe para a infiltração do atacante, que chegou batendo para ótima defesa de Marcos Felipe. Superior, o Grêmio chegou perto do gol aos 23: Vanderson levantou na área e Diego Souza cabeceou colocado, tirando tinta da trave esquerda. Aos 30, Alisson cruzou na medida para Elias, mas ao tentar o cabeceio, o atacante bateu com o ombro na bola.

Mesmo com enorme volume de jogo, com 14 finalizações, o Grêmio não conseguiu superar os cariocas na primeira etapa, que ainda levaram perigo em algumas chegadas pontuais. Já nos acréscimos, Diego Souza foi derrubado a centímetros da grande área. Na cobrança frontal da falta, em jogada ensaiada, Lucas Silva acertou a barreira.

No intervalo, Vagner Mancini sacou Elias e mandou Ferreirinha a campo, mas o Grêmio diminuiu bastante o ritmo, comparando com o primeiro tempo. Mesmo assim, criou mais algumas chances, porém, sem muito perigo. Aos 11 minutos, os cariocas até marcaram, com Caio Paulista, mas o lateral-esquerdo Marlon estava impedido no início da jogada, em lance conferido pelo VAR.

E na 20ª finalização ao gol do Flu, o Grêmio finalmente tirou o zero do placar. Aos 16, Matheus Sarará fez um ótimo cruzamento até Diego Souza. O atacante subiu com estilo e cabeceou sem chances para Marcos Felipe. Aos 28, Douglas Costa arrancou do campo de defesa, deixou os marcadores para trás, entrou na área e chutou para grande defesa do goleiro do Flu.

O Tricolor das Laranjeiras se jogou ao ataque em busca do empate, porém, sem muito sucesso. Por outro lado, o tricolor gaúcho até teve outras oportunidades de ampliar, mas a vitória pelo placar mínimo foi suficiente para manter as esperanças gremistas de não cair.

Grêmio 1 Brenno; Vanderson, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Sarará (Darlan), Campaz (Douglas Costa), Alisson (Jean Pyerre) e Elias Manoel (Ferreira); Diego Souza (Churín). Técnico: Vagner Mancini.

Fluminense 0 Marcos Felipe; Calegari (Samuel Xavier), Nino, David Braz e Marlon; André (Fred), Martinelli, Yago e Cazares (Arias); Luiz Henrique (Caio Paulista) e John Kennedy (Abel Hernández). Técnico: Marcão.

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP).