De olho no G-6 do Brasileirão, Inter visita o Juventude

vitória sobre o Grêmio Mesmo que atenha sido muito comemorada, o Inter não atingiu o objetivo que ainda é possível neste Campeonato Brasileiro. Em busca de uma vaga direta na próxima Libertadores da América, o Colorado segue em uma luta particular com o Corinthians, que está três pontos à frente. O adversário desta quarta-feira (10), às 21h30min, será o Juventude, no Alfredo Jaconi.

O técnico Diego Aguirre deve colocar o que tem de melhor em campo. As ausências são o lateral-direito Saravia e o meia-atacante Patrick, ambos cumprindo suspensão. Os substitutos serão Gabriel Mercado e Maurício. No gol, Marcelo Lomba segue como titular, já que Daniel ainda não está liberado, tratando uma fissura na costela.

Algumas preservações podem ser feitas devido à sequência forte de jogos e ao desgaste físico de alguns atletas. As principais delas são o lateral-esquerdo Moisés, o volante Rodrigo Dourado, o meia-atacante Taison e o atacante Yuri Alberto. Desses quatro jogadores, Taison é o mais cotado para ser poupado. Com isso, Boschilia pode aparecer na equipe.

Uma possível escalação para encarar o Ju tem Lomba; Mercado (Heitor), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Dourado, Lindoso, Edenilson, Taison (Boschilia) e Mauricio; Yuri Alberto.

Do lado adversário, o Juventude não sai de Caxias do Sul há 28 dias e vem de três empates seguidos no Alfredo Jaconi. Na última rodada, o time de Jair Ventura teve o duelo como Atlético-GO adiado para o próximo dia 23. Com 30 pontos, a equipe está na 18ª colocação e precisa desesperadamente vencer para engrenar uma campanha para permanecer na Série A.

O Juventude traz o bom retrospecto diante do Inter, em casa, no Brasileirão, para buscar os três pontos. Em 11 partidas pela Série A, são sete vitórias, três derrotas e um empate. A baixa no time de Jair Ventura é o zagueiro Vitor Mendes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A equipe da Serra pode ir a campo com Douglas Friedrich; Michel Macedo, Quintero, Forster e William Matheus; Jadson, Dawhan e Guilherme Castilho; Wescley, Sorriso e Ricardo Bueno.