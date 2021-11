Grêmio x Fluminense: confira onde assistir o jogo, prováveis escalações e arbitragem

Grêmio joga a vida na noite desta terça-feira (9), a partir das 21h30min, contra o Fluminense em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de quatro derrotas seguidas, a equipe comandada por Vagner Mancini precisa urgentemente de uma vitória para manter viva a esperança de se manter na Série A do Brasileirão no ano que vem.

Com uma campanha horrível – 7 vitórias, 5 empates e 17 derrotas – os gaúchos têm apenas 29,9% de aproveitamento na competição e, com 26 pontos na classificação, estão a nove do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos, que tem 35. Assim, a vitória nesta noite é imprescindível se o time ainda sonha em não ser rebaixado.

A equipe gremista terá cinco desfalques para o duelo. Gabriel Chapecó, Borja e Villasanti estão junto com as suas seleções (Brasil, Colômbia e Paraguai, respectivamente) se preparando para partidas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Já Cortez e Thiago Santos estão suspensos.

Em razão da invasão de campo com quebra-quebra na partida contra o palmeiras, o confronto será disputado com portões fechados na Arena, pois o STJD aceitou um pedido de liminar da Procuradoria e determinou que o Grêmio não poderá atuar com torcida até o julgamento do mérito do caso, sem data marcada.

Confira abaixo o serviço da partida:

Grêmio x Fluminense

Local: Arena do Grêmio

Horário: 21h30min

Onde assistir: somente o Premiere, via pay-per-view, fará a transmissão ao vivo do jogo na TV.

Escalações prováveis:

Grêmio – Brenno; Vanderson, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa (Rafinha); Lucas Silva, Sarará, Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza (Elias).

Fluminense – Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Yago (Martinelli), Jhon Arias (Cazares) e Luiz Henrique; John Kennedy e Fred.

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araujo (SP).