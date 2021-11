Contra o Flu, na Arena, Grêmio inicia a busca por um milagre no Brasileirão

Sem tempo para lamentar e fazendo as contas em busca de um milagre para não cair para a Série B, o Grêmio volta a campo nesta terça-feira (9), às 21h30min, diante do Fluminense, na Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem a presença da torcida, devido às invasões na derrota para o Palmeiras, pela 29ª rodada, o técnico Vagner Mancini precisa desesperadamente fazer o time jogar e voltar a vencer. Em cinco jogos à frente do clube, o treinador tem o pior início dos comandantes em 2021: são quatro derrotas e apenas uma vitória, em cinco jogos.

A direção segue trabalhando com o número mágico de 44 pontos para permanecer na Série A. Com sete vitórias em 29 jogos, o Tricolor precisa de seis vitórias nos nove jogos que restam. Ou, ainda, cinco vitórias e três empates, podendo perder apenas um jogo. Dentro desse cenário, as chances de cair, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), são de 92%. Hoje, o Grêmio tem 26 pontos e está a nove do Santos, primeiro time fora do Z-4.

A derrota para o Inter por 1 a 0, no sábado , ainda rendeu algumas ausências para Mancini encarar os cariocas. Thiago Santos recebeu o terceiro cartão amarelo, e o lateral-esquerdo Cortez foi expulso, após o apito final, quando partiu para cima de Patrick, que comemorava a vitória com dois caixões de papel. Sem Cortez, Rafinha pode voltar a ser utilizado na esquerda. Diogo Barbosa e Guilherme Guedes também são opções.

O problema é que o lateral-direito Vanderson vem sentindo dores no tornozelo e será reavaliado diariamente. Caso não atue, Rafinha seguirá na direita, com a entrada de Barbosa ou Guedes no time titular. Já no meio-campo, Mancini deve abrir mão dos três volantes, já que não tem Thiago Santos, nem Villasanti, convocado pela seleção paraguaia. As outras duas baixas são Gabriel Chapecó e Borja, também chamados pela seleção brasileira e colombiana respectivamente.

Uma provável escalação pode ter Brenno; Vanderson (Rafinha), Geromel, Kannemann e Rafinha (Diogo Barbosa ou Guilherme Guedes; Lucas Silva, Mateus Sarará, Campaz, Douglas Costa e Ferreira; Diego Souza.