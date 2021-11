Onde assistir aos jogos do Brasil contra Colômbia e Argentina

Líder das Eliminatórias Sul-Americanas e prestes a garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, a seleção brasileira enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira (11), às 21h30min, na Neo Química Arena, em São Paulo. Na terça-feira (16), a partir das 20h30min, a equipe de Tite visita a Argentina, em San Juan. As partidas terão transmissão da Globo e do SporTV.