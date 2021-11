Grenal 434: desesperado, Grêmio projeta superação para tentar fugir do Z4

Depois da derrota por 1 a 0 no clássico Grenal disputado na noite de sábado (6) , o Grêmio se vê mergulhado numa situação desoladora no Campeonato Brasileiro. Com quatro derrotas consecutivas e estacionado na penúltima posição, com 26 pontos, o Tricolor tem uma meta que mais parece epopeia: seis vitórias em nove jogos, para alcançar os 44 pontos que, hoje, poderiam tirar o clube do abismo.

Após o resultado ruim no Beira-Rio, o treinador Vagner Mancini procurou enfatizar a capacidade gremista de girar a chave e fazer uma campanha de superação na reta final do Brasileirão. "Não tenha dúvida de que o torcedor do Grêmio acredita (que o time pode fugir do rebaixamento). Ele sabe que a história gremista é de superação", reforçou.

No diagnóstico do treinador, o principal empecilho para o Grêmio está não na bola no pé, mas na cabeça. "Dentro de uma partida de futebol você tem oscilações mentais. Isso acaba acarretando num peso emocional maior. Mais uma vez, sofremos um gol no final do primeiro tempo", lamentou Mancini.

Para mudar o quadro, o treinador gremista indicou mudanças no time titular para o jogo contra o Fluminense, na próxima terça-feira (8). "Nos últimos quatro jogos, nós ficamos muito próximos de vencer, mas acabamos perdendo. A partir de amanhã (domingo), temos que analisar quais jogadores podem nos levar aos resultados. Nosso objetivo é simples e claro: ganhar seis partidas. E é isso que nós vamos fazer."

Contestado por decisões como manter Vanderson no banco de reservas, Mancini afirmou que o atleta sofreu uma torção no tornozelo, em treino anterior ao jogo do meio de semana contra o Atlético-MG. A explicação foi corroborada pelo vice-presidente de futebol, Denis Abrahão, que admitiu o desempenho insuficiente do time no clássico. "O resultado de hoje foi justo. Não tivemos evolução", lamentou.