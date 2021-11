Grenal 434: após confusão pós-jogo, Diego Aguirre exalta vitória colorada

vitória no Grenal deste sábado (6) por 1 a 0 colocou o Inter em uma condição mais favorável para brigar por uma vaga direta na Libertadores da América. Para o torcedor colorado, porém, isso tinha quase nenhuma importância: a festa era, acima de tudo, pela chance de carimbar a desgraça do adversário, que se vê em uma jornada aparentemente irreversível para a segunda divisão.

O sentimento de euforia contagiou os jogadores colorados após o apito final. O volante Patrick empunhou um caixão de papelão, feito pela torcida para simbolizar a cada vez mais provável queda gremista para a Série B , e começou a festejar ao som de uma música alusiva ao rebaixamento do rival. Irritados, integrantes da delegação gremista partiram para cima. O resultado do empurra-empurra foram duas expulsões: do próprio Patrick e do gremista Cortez.

"Não vi o que aconteceu. É óbvio que são coisas que não deveriam acontecer, mas isso é tudo que vou comentar a respeito", disse o treinador Diego Aguirre, distanciando-se da confusão. Exaltando a preparação para o clássico, ele preferiu tecer elogios ao elenco e valorizar o resultado no Grenal.

"A vitória é de todos. Você sempre se fortalece quando ganha um clássico. O time precisava desta vitória, a torcida precisava disso. Hoje entramos para vencer, tivemos organização e merecemos a vitória", celebrou Aguirre. "Mas temos muita coisa para fazer ainda", acrescentou.

"Quero, antes de tudo, agradecer a essa torcida maravilhosa, que fez a sua parte e fez a diferença. Essa vitória foi para todos eles, os que vieram e os que não puderam vir, mas estavam conosco neste momento", reforçou o presidente do Inter, Alessandro Barcellos. O dirigente também fez questão de adotar um discurso mais conciliador, esfriando a fervura depois da festa no final do jogo.



"O importante é a vitória, os três pontos, em um clássico importante. Não conquistamos nada. Passamos por essa etapa, quarta-feira tem jogo de novo (contra o Juventude)", acentuou Barcellos. "A euforia da torcida é normal em momentos de rivalidade, as coisas já aconteceram em um sentido inverso. O Inter é um clube grande, sempre vai ter pressão, a gente não afrouxa o garrão nunca. Esse momento bom dura até amanhã, depois volta o trabalho e vamos seguir fortes em busca da nossa classificação"