Grenal 434: Inter vence o Grêmio por 1 a 0 no Beira-Rio

Poucas vezes Grêmio e Inter disputaram um clássico com tamanho potencial para definir caminhos. E o Grenal 434, disputado no Beira-Rio na noite deste sábado (6), acabou tingido de vermelho. Mais seguro, e com a cabeça no lugar, o Colorado contou com um gol de Taison para vencer por 1 a 0. Um placar que coloca a equipe de Diego Aguirre no mesmo passo dos que brigam por um lugar mais alto no Brasileirão - e que causa ainda maior deleite na torcida colorada, na medida em que o Grêmio se encaminha para um atoleiro possivelmente irreversível, rumo à Série B.

Os universos em disputa eram distintos. Por um lado, o Inter ia a campo com a disposição de dar um passo adiante na busca por uma vaga direta na Libertadores – além, é claro, de vingar os maus resultados em clássicos anteriores com uma vitória histórica. Em campo, retornaram vários dos jogadores suspensos ou lesionados na derrota para o São Paulo, no fim de semana anterior: a exceção era Daniel, que seguiu fora do gol e foi substituído por Marcelo Lomba.

O Grêmio, por sua vez, foi a campo jogar a própria sobrevivência. Vagner Mancini repetiu o formato da derrota de meio de semana contra o Atlético-MG, apostando em uma robusta linha de três volantes e na velocidade de Douglas Costa e Ferreira pelos lados. Nas laterais, foram mantidos Rafinha e Cortez, deixando o jovem Vanderson como opção no banco de reservas.

Nos primeiros movimentos, a responsabilidade do jogo parecia pesar mais sobre as pernas tricolores. Antes do 5 minutos, Gabriel Chapecó já dava um susto, chutando prensado com Yuri Alberto e por pouco não cedendo uma chance clara de gol. Os donos da casa aproveitavam o nervosismo do adversário para tentar impor uma pressão. A primeira finalização, porém, veio em contra-ataque, com Yuri Alberto chutando no lado de fora da rede aos 10 minutos.

As disputas do primeiro tempo do Grenal se concentraram nas intermediárias. Não era um jogo exatamente bonito, mas era sem dúvida brigado, com duas equipes profundamente dedicadas a suas tarefas defensivas. Com a bola, porém, o Inter demonstrava mais organização e eficiência - e a recompensa veio aos 39 minutos. Após recuperar a bola no meio-campo, Edenilson alçou com qualidade para Taison, que surgiu nas costas de Rafinha e, de cabeça, abriu o placar.

Com o Tricolor atordoado em campo, o Inter teve uma chance de ouro aos 45: em chute cruzado de Edenilson, Patrick surgiu livre na pequena área e, com o gol aberto, meteu na trave. Apesar de uma tentativa de pressão no final, o Grêmio foi para os vestiários sem nenhuma chance clara de gol, um sinal da superioridade colorada na primeira etapa.